पाकिस्तान की नापाक हरकत : बॉर्डर के नजदीक खेत में मिला हथियारों का जखीरा, अलर्ट मोड पर BSF

खाजूवाला पुलिस उप अधीक्षक अमरजीत चावला ने बताया कि बीएसएफ और पुलिस को बुधवार रात पाकिस्तान की ओर से तस्करी की सूचना मिली। इस पर टीमों ने रात में ही क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू कर दिया। सुबह 24 केएनडी गांव में फरसाराम के खेत से 5 पिस्टल, 325 राउंड कारतूस और एक बड़ा ड्रोन बरामद किया गया। यह सामान आठ पैकेट में मिला है, जिसे ड्रोन से बांधकर सीमा पार से भेजे जाने की आशंका है। बीएसएफ और पुलिस की सतर्कता के चलते यह जखीरा तस्करों के हाथ नहीं लगने दिया गया।