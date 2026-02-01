Vayu Shakti 2026: जैसलमेर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कॉम्बेट हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ में भरेंगी उड़ान

राष्ट्रपति मुर्मू इससे पूर्व भी फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों में उड़ान भर चुकी हैं। 29 अक्टूबर 2025 को अंबाला स्थित गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन के राफेल विमान में उन्होंने उड़ान भरी थी। इससे पहले 8 अप्रेल 2023 को असम के तेजपुर एयरबेस से सुखोई-30 एमकेआई में लगभग 30 मिनट की उड़ान पूरी की थी। सुखोई और राफेल जैसे दो अलग-अलग अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली वह देश की पहली राष्ट्रपति हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी सुखोई विमान में उड़ान भर चुकी हैं।