14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Indian Railway: केलादेवी मेले में रेलवे का बड़ा तोहफा, यात्रियों के लिए चलेगी ‘फेयर स्पेशल ट्रेन’, जानें कहां-कहां होगा ठहराव

Special Train For Kela Devi Fair: केलादेवी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने आगरा फोर्ट–गंगापुर सिटी के बीच अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह विशेष ट्रेन 19 मार्च से 1 अप्रैल तक कुल 14 फेरे लगाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 14, 2026

Railway

फोटो: पत्रिका

Train For Kailadevi Mela 2026: केला देवी मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन की ओर से आगरा फोर्ट-गंगापुर सिटी-आगरा फोर्ट के मध्य अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस विशेष ट्रेन के संचालन से मेला क्षेत्र में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को रेल यात्रा में सुविधा प्राप्त होगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन संख्या 01962/01961 आगरा फोर्ट-गंगापुर सिटी-आगरा फोर्ट अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन 19 मार्च से 1 अप्रेल तक किया जाएगा, जो कुल 14 फेरे लगाएगी।

ट्रेन संख्या 01962 आगरा फोर्ट-गंगापुर सिटी अनारक्षित मेला स्पेशल शाम 5 बजे आगरा फोर्ट से प्रस्थान कर मार्ग में ईदगाह जंक्शन, पथौली, मिरहाकुर, किरावली, सिंगारपुर, फतेहपुर सीकरी, औलेंडा, रूपबास, धाना खेड़ली, बंसी पहाड़पुर, नागलातुला, बांध बरेटा, बिरामबाद, बयाना जंक्शन, डुमरिया, फतेह सिंहपुरा, हिंडौन सिटी, श्रीमहावीरजी, खांडीप, पिलौदा, छोटी ओदई स्टेशनों से होते हुए रात 10.05 बजे गंगापुर सिटी पहुंचेगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 01961 गंगापुर सिटी-आगरा फोर्ट अनारक्षित मेला स्पेशल रात 10.50 बजे गंगापुर सिटी से प्रस्थान कर मार्ग में छोटी ओदई, पिलौदा, खांडीप, श्रीमहावीरजी, हिंडौन सिटी, फतेह सिंहपुरा, डुमरिया, बयाना जंक्शन, बिरामबाद, बांध बरेटा, नागलातुला, बंसी पहाड़पुर, धाना खेड़ली, रूपबास, औलेंडा, फतेहपुर सीकरी, सिंगारपुर, किरावली, मिरहाकुर, पथौली, ईदगाह जंक्शन स्टेशनों से होते हुए सुबह 6.30 आगरा फोर्ट पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस विशेष ट्रेन में 10 सामान्य श्रेणी डिब्बों सहित कुल 12 डिब्बे होंगे

ये भी पढ़ें

Jobs For Women: महिलाओं को मिलेगा रोजगार, टोल प्लाजा पर 5100+ फीमेल कर्मचारियों की होगी तैनाती, NHAI ने की ये अनूठी पहल
नागौर
NHAI Female Staff

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Mar 2026 02:19 pm

Published on:

14 Mar 2026 02:02 pm

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Fire: शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, झुलस गए 2 युवक, बाइक समेत कई सामान जलकर खाक

Kota Fire
कोटा

Panther Spotted In Kota: कोटा के रिहायशी इलाके में पहुंचा पैंथर, दहशत में आए लोग, वन विभाग अलर्ट

Panther spotted In Kota
कोटा

Kota Rape Case: रेलवे कर्मचारियों ने खाना बनाने वाली महिला से किया रेप, पार्सल ऑफिस के क्वार्टर में ले गए थे साथ

Railway Parcel Quarter
कोटा

Kota News : पीसीपीएनडीटी लिंग परीक्षण की सूचना पर मिलेगा 3 लाख का इनाम

पीसीपीएनडीटी कार्यशाला
कोटा

होली प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता का पर्व

kota patrika photo
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.