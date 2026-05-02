Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों तेज, चना व लहसुन मंदा

Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक लगभग 1,20,000 कट्टे रही। सोयाबीन में 50 रुपए और सरसों में 100 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जबकि चना 25 रुपए मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 14,000 कट्टे रही और इसके भाव 2500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन औसतन 300 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
|जिंस
|भाव (₹)
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2470 – 2500
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2500 – 2550
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2550 – 2670
|धान सुगंधा
|2800 – 3601
|धान (1509)
|3400 – 3800
|धान (1847)
|3200 – 4001
|धान (1718-1885)
|4000 – 4400
|धान (पूसा-1)
|3000 – 4000
|धान (1401-1886)
|4100 – 4250
|धान दागी
|1500 – 3600
|सोयाबीन
|5000 – 6300
|सोयाबीन बीज क्वालिटी
|6000 – 6300
|सरसों
|6400 – 7101
|अलसी
|8000 – 9050
|ज्वार शंकर
|1700 – 2300
|ज्वार सफेद
|2800 – 5000
|बाजरा
|1800 – 2050
|मक्का लाल
|1400 – 1850
|मक्का सफेद
|1600 – 2200
|जौ नया
|2100 – 2450
|तिल्ली
|7000 – 8500
|मैथी नई
|5800 – 6650
|धनिया बादामी
|11000 – 11400
|धनिया ईगल
|11500 – 12300
|धनिया रंगदार
|13000 – 15000
|मूंग
|6000 – 7400
|उड़द
|4500 – 7600
|चना देशी
|4800 – 5225
|चना मौसमी नया
|5100 – 5150
|चना पेप्सी
|5100 – 5251
|चना डंकी पुराना
|4000 – 4600
|चना काबुली
|5500 – 6700
|तेल
|भाव (₹)
|सोया रिफाइंड (फॉर्च्यून)
|2670
|चंबल
|2635
|सदाबहार
|2510
|लोकल रिफाइंड
|2370
|दीप ज्योति
|2535
|सरसों (स्वास्तिक)
|2580
|अलसी
|2510
|ब्रांड
|भाव (₹)
|ट्रक
|3270
|कोटा स्वास्तिक
|2850
|सोना सिक्का
|3190
|कटारिया गोल्ड
|2860
|ब्रांड
|भाव (₹)
|स्कूटर
|2060
|अशोका
|2690
|जिंस
|भाव (₹)
|चीनी
|4250 – 4290
|बासमती चावल
|8500 – 9500
|मूंग दाल
|9000 – 9500
|मोगर
|10000 – 10500
|चना दाल
|6600 – 6800
|तुअर दाल
|10000 – 13000
|ब्रांड
|भाव (₹)
|मिल्क फूड
|9150
|कोटा फ्रेश
|8800
|पारस
|9200
|नोवा
|9150
|अमूल
|9700
|मधुसूदन
|9380
|परम
|9320
शनिवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भावों में तेजी रही। चांदी 3000 रुपए बढ़कर 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। जेवराती सोना 100 रुपए तेज होकर 1,51,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोना 1,52,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव (₹)
|24 कैरेट (99.5)
|151900
|22 कैरेट
|140648
|20 कैरेट
|132087
|18 कैरेट
|121520
|14 कैरेट
|106972
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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