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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों तेज, चना व लहसुन मंदा

लहसुन की आवक लगभग 14,000 कट्टे रही और इसके भाव 2500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन औसतन 300 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

May 02, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक लगभग 1,20,000 कट्टे रही। सोयाबीन में 50 रुपए और सरसों में 100 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जबकि चना 25 रुपए मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 14,000 कट्टे रही और इसके भाव 2500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन औसतन 300 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
गेहूं नया मिल लस्टर2470 – 2500
गेहूं एवरेज टुकड़ी2500 – 2550
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2550 – 2670
धान सुगंधा2800 – 3601
धान (1509)3400 – 3800
धान (1847)3200 – 4001
धान (1718-1885)4000 – 4400
धान (पूसा-1)3000 – 4000
धान (1401-1886)4100 – 4250
धान दागी1500 – 3600
सोयाबीन5000 – 6300
सोयाबीन बीज क्वालिटी6000 – 6300
सरसों6400 – 7101
अलसी8000 – 9050
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1400 – 1850
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2450
तिल्ली7000 – 8500
मैथी नई5800 – 6650
धनिया बादामी11000 – 11400
धनिया ईगल11500 – 12300
धनिया रंगदार13000 – 15000
मूंग6000 – 7400
उड़द4500 – 7600
चना देशी4800 – 5225
चना मौसमी नया5100 – 5150
चना पेप्सी5100 – 5251
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 6700

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

तेलभाव (₹)
सोया रिफाइंड (फॉर्च्यून)2670
चंबल2635
सदाबहार2510
लोकल रिफाइंड2370
दीप ज्योति2535
सरसों (स्वास्तिक)2580
अलसी2510

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
ट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2850
सोना सिक्का3190
कटारिया गोल्ड2860

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2060
अशोका2690

अन्य किराना भाव

जिंसभाव (₹)
चीनी4250 – 4290
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9150
कोटा फ्रेश8800
पारस9200
नोवा9150
अमूल9700
मधुसूदन9380
परम9320

कोटा सर्राफा बाजार

शनिवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भावों में तेजी रही। चांदी 3000 रुपए बढ़कर 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। जेवराती सोना 100 रुपए तेज होकर 1,51,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोना 1,52,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट अनुसार भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5)151900
22 कैरेट140648
20 कैरेट132087
18 कैरेट121520
14 कैरेट106972

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

02 May 2026 08:49 pm

Published on:

02 May 2026 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों तेज, चना व लहसुन मंदा

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