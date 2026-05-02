Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों तेज, चना व लहसुन मंदा

गेहूं नया मिल लस्टर 2470 – 2500

गेहूं एवरेज टुकड़ी 2500 – 2550

गेहूं बेस्ट टुकड़ी 2550 – 2670

धान सुगंधा 2800 – 3601

धान (1509) 3400 – 3800

धान (1847) 3200 – 4001

धान (1718-1885) 4000 – 4400

धान (पूसा-1) 3000 – 4000

धान (1401-1886) 4100 – 4250

धान दागी 1500 – 3600

सोयाबीन 5000 – 6300

सोयाबीन बीज क्वालिटी 6000 – 6300

सरसों 6400 – 7101

अलसी 8000 – 9050

ज्वार शंकर 1700 – 2300

ज्वार सफेद 2800 – 5000

बाजरा 1800 – 2050

मक्का लाल 1400 – 1850

मक्का सफेद 1600 – 2200

जौ नया 2100 – 2450

तिल्ली 7000 – 8500

मैथी नई 5800 – 6650

धनिया बादामी 11000 – 11400

धनिया ईगल 11500 – 12300

धनिया रंगदार 13000 – 15000

मूंग 6000 – 7400

उड़द 4500 – 7600

चना देशी 4800 – 5225

चना मौसमी नया 5100 – 5150

चना पेप्सी 5100 – 5251

चना डंकी पुराना 4000 – 4600