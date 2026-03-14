Dhaniya Mandi Bhav: राजस्थान की इस मंडी में धनिया की फिर बंपर आवक, हाउसफुल होने पर गेट बंद

मंडी को फरवरी 2025 की तुलना में फरवरी 2026 में 86 लाख का राजस्व ज्यादा मिला है। गत वर्ष से इस साल धनिया के भावों में तेजी इसका प्रमुख कारण है। मंडी को जिन्स की बिक्री पर प्रति सैकड़ा के हिसाब से राजस्व मिलता है। गत वर्ष 42 लाख की तुलना में इस वर्ष फरवरी में 1 करोड़ 28 लाख का राजस्व मंडी को मिला है। दूरस्थ गांवों से जिन्स बेचने आने वाले किसानों को मंडी गेट बंद होने और साबू मैदान में वाहन खड़ा करके रात 11 बजे तक इंतजार करना पड़ा।