डिजिटल होगी राष्ट्रीय जनगणना 2027

बैठक के दौरान जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्र जनगणना ब्लॉक तैयार कर प्रगणकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। साथ ही फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्य समय पर पूरा कर निर्धारित समयसीमा में मकानों के सूचीकरण का कार्य सटीक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए, ताकि जनगणना 2027 का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके। बैठक में एडीएम रणजीत गोदारा व राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ .पुलकित शर्मा ने भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उपनिदेशक सोनल राज कोठारी , नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी आदि मौजूद रहे।