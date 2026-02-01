चुनावी वर्ष में अहमदाबाद मनपा ने बजट में संशोधन कर बढ़ाए 1500 करोड़, 18518 करोड़ रुपए का बजट पेश

प्रॉपर्टी टैक्स में अग्रिम भुगतान करने वाले नागरिकों को 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। लगातार तीन वर्षों तक ऑनलाइन अग्रिम भुगतान करने वालों को यह रिबेट दिया जाएगा। वहीं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत सभी नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर आजीवन वाहन कर में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। ट्रस्ट‑चलित अस्पतालों और फिजियोथेरेपी केंद्रों को भी 70 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट मिलेगा।शहर के तेजी से विस्तार को देखते हुए आधारभूत संरचना और टाउन प्लानिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। भाडज, ओगणाज, जगतपुर और निकोल में नई टीपी स्कीम के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जर्जर ड्रेनेज लाइनों के पुनर्वास पर 115 करोड़ और नए स्टॉर्मवॉटर पंपिंग स्टेशन पर 100 करोड़ खर्च होंगे।