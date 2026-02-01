अहमदाबाद मनपा भर्ती में अब 33% महिला आरक्षण

13 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्कूल बोर्ड के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। इसी दिन एएमटीएस की 9 नई बसों का शुभारंभ होगा। नगर प्राथमिक शिक्षक समिति के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह भवन तैयार किया गया है। अब 170000 विद्यार्थी, 5000 शिक्षक और 8000 पेंशनरों को अपना स्थायी भवन मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अहमदाबाद में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में 15 नई स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण भी किया जाएगा।