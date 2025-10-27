Patrika LogoSwitch to English

RAS Transfer: सरकार ने फिर बदले 17 RAS अधिकारी, 2 दिन में ही चयन बोर्ड के सचिव का ट्रांसफर; देखें लिस्ट

RAS Officers Transfer: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 17 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं।

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 27, 2025

RAS Officers Transfer

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

RAS Officers Transfer: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 17 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह दूसरा बड़ा प्रशासनिक बदलाव है, क्योंकि शनिवार को भी सरकार ने 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव पद पर फिर बदलाव हुआ है।

दरअसल, दो दिन पहले ही दिनेश शर्मा को कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनका तबादला बीज निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया गया है। उनकी जगह प्रीति माथुर को कर्मचारी चयन बोर्ड का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण तबादले किए गए हैं। दौसा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैलाश चंद शर्मा को एमडीएस यूनिवर्सिटी, अजमेर में रजिस्ट्रार के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं, थानागाजी के उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पिंकी को अपरेंटिस प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है। अलवर में एसडीएम के रूप में तैनात ट्रेनी आईएएस माधव भारद्वाज को अलवर के सहायक कलेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

प्रतिष्ठा पिलानिया, जो पहले डीएमआईसी की उपायुक्त थीं, को अब ग्रामीण विकास विभाग में उपसचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। दौसा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) बिरदी चंद गंगवाल को दौसा जिला परिषद में सीईओ के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उपायुक्त प्रियव्रत चारण का तबादला जयपुर-प्रथम के जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) के पद पर किया गया है।

वहीं, लाखेरी के एसडीएम अरविंद शर्मा को दौसा में एडीएम के पद पर स्थानांतरित किया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल सरकार की ओर से प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त करने का प्रयास माना जा रहा है।

Published on:

27 Oct 2025 04:23 pm

Published on: 27 Oct 2025 04:23 pm
Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RAS Transfer: सरकार ने फिर बदले 17 RAS अधिकारी, 2 दिन में ही चयन बोर्ड के सचिव का ट्रांसफर; देखें लिस्ट

