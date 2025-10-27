RAS Transfer: सरकार ने फिर बदले 17 RAS अधिकारी, 2 दिन में ही चयन बोर्ड के सचिव का ट्रांसफर; देखें लिस्ट

इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण तबादले किए गए हैं। दौसा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैलाश चंद शर्मा को एमडीएस यूनिवर्सिटी, अजमेर में रजिस्ट्रार के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं, थानागाजी के उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पिंकी को अपरेंटिस प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है। अलवर में एसडीएम के रूप में तैनात ट्रेनी आईएएस माधव भारद्वाज को अलवर के सहायक कलेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।