बाड़मेर में अंतिम संस्कार को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट की ओर किया कूच; MLA भाटी ने संभाला मोर्चा

प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे कि उन्हें श्मशान के लिए स्थायी भूमि आवंटित की जाए। कालबेलिया समाज के अध्यक्ष नारायण कालबेलिया ने बताया कि बाड़मेर में उनके समाज के लिए अंतिम संस्कार के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, जिसके कारण वे लंबे समय से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि समाज ने कई बार प्रशासन से श्मशान भूमि की मांग की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही भूमि आवंटन नहीं हुआ तो समाज को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।