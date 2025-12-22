Rajasthan Emotional Story : सात फेरों संग शुरू हुआ सफर मौत के बाद छूटा, पत्नी के बाद पति ने भी त्यागे प्राण

Rajasthan Emotional Story : बाड़मेर के धोरीमन्ना के उपखंड क्षेत्र के सुदाबेरी गांव से एक मार्मिक और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी का अटूट रिश्ता जीवन के साथ-साथ मृत्यु तक भी एक साथ निभाया। सुदाबेरी गांव निवासी राजादेवी उम्र 90 वर्ष और रूपाराम सैन उम्र 95 वर्ष ने सात फेरों के साथ जिस रिश्ते की शुरुआत की थी, वह वर्षों तक प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ निभता रहा और रविवार को दोनों ने एक ही दिन इस संसार को अलविदा कह दिया।