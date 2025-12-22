22 दिसंबर 2025,

बाड़मेर

Rajasthan Emotional Story : सात फेरों संग शुरू हुआ सफर मौत के बाद छूटा, पत्नी के बाद पति ने भी त्यागे प्राण

Rajasthan Emotional Story : बाड़मेर के धोरीमन्ना के उपखंड क्षेत्र के सुदाबेरी गांव से एक मार्मिक और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी ने अपना अटूट रिश्ता जीवन के साथ-साथ मृत्यु तक भी एक साथ निभाया।

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 22, 2025

Rajasthan Emotional Story husband and wife unbreakable bond Ruparam Sain gave up his life after his wife Rajadevi

राजादेवी और रूपाराम। फोटो पत्रिका

Rajasthan Emotional Story : बाड़मेर के धोरीमन्ना के उपखंड क्षेत्र के सुदाबेरी गांव से एक मार्मिक और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी का अटूट रिश्ता जीवन के साथ-साथ मृत्यु तक भी एक साथ निभाया। सुदाबेरी गांव निवासी राजादेवी उम्र 90 वर्ष और रूपाराम सैन उम्र 95 वर्ष ने सात फेरों के साथ जिस रिश्ते की शुरुआत की थी, वह वर्षों तक प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ निभता रहा और रविवार को दोनों ने एक ही दिन इस संसार को अलविदा कह दिया।

गांव वालों के अनुसार राजादेवी और रूपाराम का दांपत्य जीवन सादगी और आपसी समझ का उदाहरण रहा। दोनों ने सुख-दुख, संघर्ष और जिम्मेदारियों को हमेशा साथ मिलकर निभाया। जीवन की हर परिस्थिति में एक-दूसरे का संबल बने रहे।

अंतिम क्षण में भी एक-दूसरे से नहीं हो सके अलग

बताया जा रहा है कि रविवार को पहले पत्नी राजादेवी का निधन हुआ, वहीं कुछ ही समय बाद रूपाराम ने भी प्राण त्याग दिए। वर्षों से साथ चल रही यह जीवन यात्रा अंतिम क्षणों में भी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकी।

पूरे सुदाबेरी गांव में फैली शोक की लहर

जैसे सांसें भी एक-दूसरे की प्रतीक्षा कर रही हों। पति-पत्नी के एक साथ निधन की खबर जैसे ही गांव में फैली, पूरे सुदाबेरी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम हो उठी।

माहौल रहा अत्यंत गमगीन

अंतिम संस्कार के दौरान माहौल अत्यंत गमगीन रहा। ग्रामीणों ने इसे प्रेम और समर्पण का दुर्लभ उदाहरण बताते हुए कहा कि आज के समय में ऐसा रिश्ता विरले ही देखने को मिलता है।

