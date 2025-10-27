Rajasthan Politics: भाजपा-कांग्रेस में ‘वंशवाद’ हावी, ‘वारिसों’ को आगे बढ़ा रहे ये नेता, यहां देखें पूरी लिस्ट

1. सोनिया गांधी, राज्यसभा सांसद, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू। बेटा राहुल गांधी रायबरेली, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद और लोकसभा में विपक्ष का नेता, वहीं बेटी प्रियंका वाड्रा, लोकसभा सांसद व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) महासचिव, तीनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) सदस्य भी।

2. रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य सभा सांसद, एआईसीसी महासचिव व सीडब्ल्यूसी सदस्य भी हैं, कांग्रेस के पुराने सिपाही शमशेर सिंह सुरजेवाला के बेटे, बेटा आदित्य सुरजेवाला कैथल हरियाणा से विधायक।

3. प्रमोद तिवारी, राज्यसभा सांसद, राज्यसभा के डिप्टी लीडर, 1980-2014 तक यूपी से पूर्व विधायक रहे, कांग्रेस विधायक दल नेता, बेटी आराधना मिश्रा मोना, रामपुर खास उत्तर प्रदेश से विधायक।

4. विरेंद्र सिंह, दांतारामगढ़ विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री नारायण सिंह के बेटे।

5. शोभारानी कुशवाह, धौलपुर विधायक, पूर्व विधायक बीएल कुशवाह की पत्नी।

6. रुपिंदर सिंह कूनर, करणपुर विधायक, पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कूनेर की बेटी।

7. राहुल कस्वां, चुरू से लोकसभा सांसद, पूर्व सांसद राम सिंह कस्वां के बेटे, दादा दीप सिंह भी पूर्व सांसद।

8. बृजेंद्र सिंह ओला, झुंझुनूं सांसद, पूर्व सांसद व पूर्व विधायक शीशराम ओला के बेटे।

9. कुमारी रीता चौधरी, मंडावा विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राम नारायण चौधरी की बेटी।

10. हरेंद्र मिर्धा, नागौर विधायक, पूर्व स्पीकर नाथूराम मिर्धा के बेटे, खुद इनका बेटा रघुवेंद्र मिर्धा भी राजनेता।

11. सुशीला रामेश्वर डूडी, नोखा विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी की पत्नी।

12. रोहित बोहरा, राजाखेड़ा-धौलपुर विधायक, पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह के बेटे।

13. मुकुल वासनिक, राज्यसभा सांसद, एआईसीसी महासचिव और सीडब्ल्यूसी सदस्य, पूर्व सांसद बालकृष्ण वासनिक के बेटे।

14. नीरज डांगी, राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक और राज्य मंत्री दिनेश डांगी के बेटे।

15. अनिल कुमार शर्मा, सरदारशहर विधायक, पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे।

16. मनोज कुमार मेघवाल, सुजानगढ़ विधायक, पूर्व विधायक भंवरलाल मेघवाल के बेटे।

17. सचिन पायलट, टोंक विधायक, एआईसीसी महासचिव व सीडब्ल्यूसी सदस्य, पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के बेटे।

18. हरीश चंद्र मीणा, टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा के भाई।