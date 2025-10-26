Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव चिह्न की लिस्ट जारी, गांवों में राजनीतिक हलचल तेज

वर्ष 2021 से अब तक जिले की खिरनी, बामनवास, वजीरपुर, बौंली और खंडार ग्राम पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा मिल चुका है। हालांकि 2024 के बजट में खिरनी को पुन: ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब वार्ड पार्षद और पालिका अध्यक्ष के चुनाव होंगे। सीमांकन और मतदाता सूची की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिससे इन इलाकों का चुनावी परिदृश्य नया रूप ले चुका है।