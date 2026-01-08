Ranthambore: अब राजस्थान के रणथंभौर में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, वन विभाग ने शुरू की नई कवायद

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में पार्क भ्रमण के दौरान अनियमितताओं के मामले सामने आने के बाद इस विषय में उच्चतम न्यायालय ने भी नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अब पर्यटन वाहनों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे पार्क भ्रमण की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी और नियमों की पालना सुनिश्चित होगी।