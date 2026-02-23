PM Gram Sadak Yojana: राजस्थान में यहां पीएम ग्राम सड़क योजना बनी लूट का अखाड़ा, फर्जी बिलों से हो रहा भुगतान

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों ने रिपोर्ट में अधूरे कार्यों को पूरा दिखाकर बजट उठाया है। जब पूछताछ की गई तो अधिकारियों ने संवेदक की राशि काटने और अधूरे काम की रिपोर्ट पेश करने की बात कही, लेकिन मौके पर स्थिति अलग है। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल, वाउचर और प्रमाण पत्र जारी कर विकास के नाम पर लूट का खेल खेला जा रहा है। यदि जांच हुई तो पीडब्ल्यूडी के अभियंता और कर्मचारी जांच के घेरे में आएंगे।