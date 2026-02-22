सवाई माधोपुर : चौथ माता मंदिर मार्ग पर चला पीला पंजा, 90 से अधिक दुकानें ध्वस्त, छटपटाकर रह गईं दुकानदार महिलाएं

मंदिर परिसर में हुई इस कार्रवाई ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में मानवीय पक्ष को नजर अंदाज किया जा सकता है? सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर आए इस संकट ने कस्बे में तनाव का माहौल बना दिया है। अब निगाहें प्रशासन की अगली पहल पर टिकी हैं कि क्या प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी या वे यूं ही मलबे के बीच अपने भविष्य को तलाशते रहेंगे।