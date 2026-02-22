Sawai Madhopur: रणथंभौर के ‘चक्रव्यूह’ में होटल और बस्तियों ने घेरे ‘कॉरिडोर’, बेघर बाघ तलाश रहे नए जंगल

विशेषज्ञों के मुताबिक रणथम्भौर और सरिस्का के बाद बने प्रदेश के अन्य तीन टाइगर रिजर्व अभी भी बाघों के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व से अभी भी कई गांवों को रिलोकेट (पुनर्वास) करना बाकी है। साथ ही यहां पर्याप्त प्रे-बेस (भोजन) का अभाव है। नए टाइगर रिजर्व के जंगलों को बाघों के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है, तभी वहां रणथम्भौर से बाघों की शिफ्टिंग संभव हो सकती है।