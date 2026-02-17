Sawai Madhopur: कुरकरे और चॉकलेट का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शिक्षक

जानकारी के अनुसार आरोपी शिक्षक की पोस्टिंग सवाईमाधोपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर है। आरोप है कि शिक्षक ने अपने साथी शिक्षक के कमरे का इस्तेमाल किया और वहीं छात्रा को बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी ने छात्रा को कुरकरे और चॉकलेट दिलवाने का झांसा देकर बुलाया और फिर वारदात को अंजाम दिया।