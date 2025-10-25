राजस्थान-गुजरात को जोड़ने वाला फोरलेन रोड प्रोजेक्ट फिर पकड़ेगा रफ्तार, अगले महीने पूरा होगा काम

विभागीय जानकारी के अनुसार इस रोड के लिए फाउंडेशन वर्क पूरा कर लिया गया था। उसके बाद डामरीकरण किया जाना था, लेकिन बारिश के मौसम के कारण जगह जगह पानी के भराव और मौसम में नमी के कारण ये कार्य अटका हुआ था। बारिश का दौर थमने के बाद दीपावली पर लेबर मौजूद नहीं होने से कार्य में प्रगति नहीं हुई। अब अगले हफ्ते काम में तेजी आएगी और इसे नवंबर माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।