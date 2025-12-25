25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

जालोर के गजीपुरा की सामाजिक पंचायत को पलटना पड़ा फैसला, अब महिलाएं-बेटियां कर सकेंगी स्मार्टफोन का उपयोग

जालोर के जसवंतपुरा के गजीपुरा में सामाजिक पंचायत में महिलाओं के स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक के मामले में पंचायत ने यू-टर्न ले लिया।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

kamlesh sharma

Dec 25, 2025

फोटो पत्रिका

जालोर। जसवंतपुरा के गजीपुरा में सामाजिक पंचायत में महिलाओं के स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक के मामले में पंचायत ने यू-टर्न ले लिया। पंचों ने स्मार्ट फोन चलाने पर लगाई रोक को वापस ले लिया। इससे पूर्व चौधरी समाज सुंधामाता पट्टी में 21 दिसंबर को गजीपुरा गांव में बैठक हुई थी। इस बैठक में 15 गांव की बहू-बेटियों को 26 जनवरी से स्मार्ट फोन उपयोग करने पर बैन लगाया गया था।

फैसला सोशल मीडिया पर छाया और इस निर्णय का सामाजिक स्तर पर विरोध भी हुआ। चर्चा में आए इस तुगलकी फैसले को लेकर दोबारा गजीपुरा गांव में पंचों की बैठक आयोजित हुई और इस फैसले को रद्द करने के आदेश जारी किए गए। पंच नाथाराम ने कहा कि समाज हित में मोबाइल फोन के संयमित उपयोग की कड़ी में निर्णय लिया गया था, जिसे अब निरस्त किया गया है।

इस तरह का था सुझाव और निर्णय

21 दिसंबर की बैठक में पंच हिम्मताराम ने फैसला पढ़कर सुनाया था। समाजबंधु देवाराम के प्रस्ताव पर समाज के पंच पटेलों ने यह निर्णय लिया था कि 15 गांवों की बहू-बेटियां कैमरे वाला एंड्रायड फोन उपयोग नहीं करेंगी। बल्कि फोन पर बात करने के लिए की-पैड वाला मोबाइल रखेंगी। अध्ययनरत बालिकाओं के लिए यदि मोबाइल रखना अगर जरूरी होगा तो वे अपने घर में ही मोबाइल से पढ़ाई करेंगी। वे घर में ही मोबाइल का यूज कर सकेंगी। शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम और पड़ोसी के घर पर भी मोबाइल नहीं ले जा सकती है।

यह दी गई थी सफाई

पंच पटेलों का कहना था कि समाज की महिलाओं ने बताया कि बच्चे स्कूल से आने के बाद मोबाइल देखने व्यस्त हो जाते हैं। इससे वे खाना तक नहीं खाते और अध्ययन कार्य भी बाधित होता है। दिनभर मोबाइल देखने से आंखें भी खराब हो रही हैं। इस स्थिति में महिलाओं और बेटियों को एंड्रायड फोन के उपयोग नहीं करने पर निर्णय लिया गया। महिलाएं घर पर रहती हैं और स्कूल से आने के बाद बच्चे उनका मोबाइल यूज करते हैं। ये फैसला बच्चों के लिए था। ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी पर इसका असर न हो। साइबर फ्रॉड के मामले आ रहे हैं। महिलाओं और बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है। इसी कड़ी में यह निर्णय 26 जनवरी से लागू करने का निर्णय था।

इस तरह लिया गया यू-टर्न

चौधरी समाज 14 पट्टी के पंच पटेलों की बैठक का आयोजन किया गया। 14 पट्टी समाज अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी ने कहा कि फोन के संयमित उपयोग के लिए यह निर्णय लिया गया था, लेकिन इसे लेकर नकारात्मकता फैलाई गई। इसी कारण से इसे रद्द किया गया है। बता दें सामाजिक पंचायत के इस निर्णय को लेकर राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 07:44 pm

Published on:

25 Dec 2025 07:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / जालोर के गजीपुरा की सामाजिक पंचायत को पलटना पड़ा फैसला, अब महिलाएं-बेटियां कर सकेंगी स्मार्टफोन का उपयोग

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

New Road: जालोर की गांव-ढाणियों के लिए बड़ी खबर, 117 नई डामर सड़कों का होगा निर्माण, खर्च होंगे 171.48 करोड़

New Asphalt Road, New Asphalt Road in Jalore, New Asphalt Road in Rajasthan, New Road in Jalore, New Road in Rajasthan, Jalore News, Rajasthan News
जालोर

Jalore News: नर्मदा परियोजना से आई बड़ी खबर, 300 गांवों-कस्बों पर मंडराया संकट, जानिए पूरा मामला

Narmada Project Update News
जालोर

Jalore: जालोर में प्रवासी डॉक्टर ने बनवाया पुरानी संसद जैसा स्कूल, खर्च कर दिए 7 करोड़, गांव में उत्सव का माहौल

Parliament like government school, Parliament-like government school in Jalore, Parliament-like government school in Rajasthan, Jalore News, Rajasthan News
जालोर

जालोर के गाजीपुरा गांव में बहू-बेटियां कैमरा युक्त फोन का नहीं कर सकेंगी इस्तेमाल, समाज की पंचायत का फरमान

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो मेटा एआइ
जालोर

राजस्थान में इस रेलवे स्टेशन पर होगा हाईलेवल विस्तार, बनेगा नया ब्रिज, इस तरह से मिलेगी राहत

जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.