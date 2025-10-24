जयपुर में यहां एलिवेटेड रोड का काम शुरू, 4 ट्रैफिक लाइट होंगी खत्म; 25 मिनट का सफर 5 मिनट में होगा पूरा

व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन गोयल ने कहा कि कोचिंग हब में अब तक यहां की कोचिंग को शिफ्ट नहीं किया गया। रोज करीब सवा लाख स्टूडेंट्स यहां आते हैं। उनको इस एलिवेटेड रोड का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए भी ये एलिवेटेड रोड किसी काम की नहीं होगी।