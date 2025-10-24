Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में यहां एलिवेटेड रोड का काम शुरू, 4 ट्रैफिक लाइट होंगी खत्म; 25 मिनट का सफर 5 मिनट में होगा पूरा

Gopalpura Bypass Elevated Road: जेडीए ने गोपालपुरा बाइपास पर एलिवेटेड रोड बनाने का काम गुरुवार से शुरू कर दिया है। गुर्जर की थड़ी के पास जेडीए ने बैरिकेड्स लगा दिए।

2 min read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 24, 2025

elevated-road-1

जेडीए ने लगाए बेरिकेड्स। फोटो: अनुग्रह सोलोमन

जयपुर। जेडीए ने गोपालपुरा बाइपास पर एलिवेटेड रोड बनाने का काम गुरुवार से शुरू कर दिया है। गुर्जर की थड़ी के पास जेडीए ने बैरिकेड्स लगा दिए। अगले 30 माह में जेडीए इस काम को पूरा कराएगा।

जेडीए ने जो रिपोर्ट तैयार करवाई है, उस पर गौर करें तो अभी त्रिवेणी नगर पुलिया उतरने के बाद गुर्जर की थड़ी अंडरपास तक पहुंचने में करीब 20 मिनट का समय लगता है। इस दौरान चार ट्रैफिक लाइट को पार करना होता है।

एलिवेटेड रोड बन जाने से यह दूरी पांच से छह मिनट में पूरी होने लगेगी। मौजूदा समय की बात करें तो त्रिवेणी जंक्शन रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर सर्वाधिक जाम लगता है।

इनको होगा फायदा

मानसरावेर, आतिश मार्केट, न्यू सांगानेर रोड, निर्माण नगर और अजमेर रोड की ओर जाने वाले लोग एलिवेटेड रोड का उपयोग करते हुए सीधे निकल सकेंगे। अभी ट्रैफिक लाइट पर रुकना पड़ता है और मुख्य सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ता है।

इधर, व्यापारियों में नाराजगी

गोपालपुरा बाइपास के व्यापारी एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट से खुश नहीं हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले सड़क को चौड़ा किया गया। वर्तमान में 160 फीट चौड़ी सड़क है। इसके बाद अब एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। ऐसे में व्यापार चौपट हो जाएगा।

व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन गोयल ने कहा कि कोचिंग हब में अब तक यहां की कोचिंग को शिफ्ट नहीं किया गया। रोज करीब सवा लाख स्टूडेंट्स यहां आते हैं। उनको इस एलिवेटेड रोड का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए भी ये एलिवेटेड रोड किसी काम की नहीं होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां रेलवे ने दूसरी बा​र शुरू किया काम, फिर भी रेल प्रोजेक्ट नहीं पकड़ रहा रफ्तार, जानें क्यों
बांसवाड़ा
Rail-Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 06:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में यहां एलिवेटेड रोड का काम शुरू, 4 ट्रैफिक लाइट होंगी खत्म; 25 मिनट का सफर 5 मिनट में होगा पूरा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर की 87 अवैध कॉलोनियों का मामला: सुप्रीम कोर्ट नाराज तो सरकार ने खींचे कदम, अब हाईकोर्ट में ही रखेगी पक्ष

Illegal-Construction-in-Jaipur
जयपुर

राजस्थान में पेट्रोल पंप थप्पड़ कांड में बड़ा एक्शन, RAS छोटूलाल शर्मा निलंबित, पत्नी ने कर्मी पर लगाए थे ये आरोप

RAS Officer Chhotulal Sharma Suspended
जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम, अगले 4 दिन कई जिलों में होगी बारिश!

Rajasthan-Rain-Alert
जयपुर

Cold Wave Alert: राजस्थान में 26, 27, 28 व 29 अक्टूबर को छाएंगे बादल, होगी बारिश, बढेगी सर्दी

जयपुर

Rajasthan Vision: अब रेगिस्तान नहीं, विकास की नई पहचान बनेगा राजस्थान

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.