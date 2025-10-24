जयपुर में यहां एलिवेटेड रोड का काम शुरू, 4 ट्रैफिक लाइट होंगी खत्म; 25 मिनट का सफर 5 मिनट में होगा पूरा

जेडीए ने लगाए बेरिकेड्स। फोटो: अनुग्रह सोलोमन
जयपुर। जेडीए ने गोपालपुरा बाइपास पर एलिवेटेड रोड बनाने का काम गुरुवार से शुरू कर दिया है। गुर्जर की थड़ी के पास जेडीए ने बैरिकेड्स लगा दिए। अगले 30 माह में जेडीए इस काम को पूरा कराएगा।
जेडीए ने जो रिपोर्ट तैयार करवाई है, उस पर गौर करें तो अभी त्रिवेणी नगर पुलिया उतरने के बाद गुर्जर की थड़ी अंडरपास तक पहुंचने में करीब 20 मिनट का समय लगता है। इस दौरान चार ट्रैफिक लाइट को पार करना होता है।
एलिवेटेड रोड बन जाने से यह दूरी पांच से छह मिनट में पूरी होने लगेगी। मौजूदा समय की बात करें तो त्रिवेणी जंक्शन रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर सर्वाधिक जाम लगता है।
मानसरावेर, आतिश मार्केट, न्यू सांगानेर रोड, निर्माण नगर और अजमेर रोड की ओर जाने वाले लोग एलिवेटेड रोड का उपयोग करते हुए सीधे निकल सकेंगे। अभी ट्रैफिक लाइट पर रुकना पड़ता है और मुख्य सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ता है।
गोपालपुरा बाइपास के व्यापारी एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट से खुश नहीं हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले सड़क को चौड़ा किया गया। वर्तमान में 160 फीट चौड़ी सड़क है। इसके बाद अब एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। ऐसे में व्यापार चौपट हो जाएगा।
व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन गोयल ने कहा कि कोचिंग हब में अब तक यहां की कोचिंग को शिफ्ट नहीं किया गया। रोज करीब सवा लाख स्टूडेंट्स यहां आते हैं। उनको इस एलिवेटेड रोड का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए भी ये एलिवेटेड रोड किसी काम की नहीं होगी।
