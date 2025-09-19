Jaipur: विकास को लगेंगे पंख, एलिवेटेड रोड सहित 6 प्रोजेक्ट को हरी झंडी; 665 करोड़ होंगे खर्च

जेडीसी आंनदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 665 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए। पृथ्वीराज नगर-दक्षिण के स्वर्ण विहार आवासीय योजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवर लाइन जोड़ने और बिछाने, अरावली मार्ग और मध्यम मार्ग पर डेकोरेटिव लाइट, गोनेर रोड से रिंग रोड तक 30 फीट की सेक्टर रोड, जोन-11 में जलदाय विभाग की ओर से रोड कट को दुरुस्त करने, सांगानेर क्षेत्र के जोन सात में अनुमोदित कॉलोनियों में सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गई है।