जयपुर

Jaipur: विकास को लगेंगे पंख, एलिवेटेड रोड सहित 6 प्रोजेक्ट को हरी झंडी; 665 करोड़ होंगे खर्च

Jaipur News: पीडब्ल्यूसी की बैठक में एलिवेटेड रोड सहित 6 प्रोजेक्ट के लिए 665 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 19, 2025

elevated-road-in-Jaipur
एलिवेटेड रोड। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजधानी जयपुर में जाम से निजात के लिए एक और नया एलिवेटेड रोड बनेगा। जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में हुई पब्लिक वर्क्स कमेटी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। पीडब्ल्यूसी की बैठक में एलिवेटेड रोड सहित 6 प्रोजेक्ट के लिए 665 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

जेडीसी आंनदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 665 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए। पृथ्वीराज नगर-दक्षिण के स्वर्ण विहार आवासीय योजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवर लाइन जोड़ने और बिछाने, अरावली मार्ग और मध्यम मार्ग पर डेकोरेटिव लाइट, गोनेर रोड से रिंग रोड तक 30 फीट की सेक्टर रोड, जोन-11 में जलदाय विभाग की ओर से रोड कट को दुरुस्त करने, सांगानेर क्षेत्र के जोन सात में अनुमोदित कॉलोनियों में सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गई है।

665 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति

1. अरण्य भवन चौराहे से लेकर जगतपुरा आरओबी तक जेडीए फोरलेन एलिवेटेड रोड बनाएगा। रोड बनाने के लिए 560 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4.4 किमी के इस एलिवेटेड रोड पर 3 रैम्प बनाई जाएंगी। जेडीए ने इस एलिवेटेड रोड को ढाई वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है और नए साल की शुरुआत में रोड का काम शुरू होने की उम्मीद है।

2. पृथ्वीराज नगर-दक्षिण के स्वर्ण विहार आवासीय योजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवर लाइन जोड़ने और बिछाने के लिए 78.20 करोड़ खर्च होंगे।

3. वीटी रोड, अरावली मार्ग और मध्यम मार्ग पर डेकोरेटिव लाइट के लिए 9.11 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

4. गोनेर रोड से रिंग रोड तक 30 फीट की सेक्टर रोड के लिए 8.22 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

5. जोन-11 में जलदाय विभाग की ओर से रोड कट को दुरुस्त करने के लिए 2.94 करोड़ खर्च होंगे।

6. सांगानेर क्षेत्र के जोन सात में अनुमोदित कॉलोनियों में सडक़ निर्माण के लिए 3.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

19 Sept 2025 09:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: विकास को लगेंगे पंख, एलिवेटेड रोड सहित 6 प्रोजेक्ट को हरी झंडी; 665 करोड़ होंगे खर्च

