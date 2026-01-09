Illegal Liquor: अवैध शराब कारोबार पर आबकारी विभाग का बड़ा प्रहार, हजारों लीटर वॉश नष्ट

Zero Tolerance Policy: जयपुर. प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा चलाया जा रहा विशेष निरोधात्मक अभियान लगातार परिणाम दे रहा है। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सघन कार्रवाई की जा रही है।
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओपी जैन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत के सुपरविजन में आबकारी निरोधक दलों द्वारा नाकाबंदी, गश्त और दबिश की कार्रवाई तेज की गई है। अभियान के तहत विभिन्न जिलों में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में की गई दबिश में 2300 लीटर वॉश नष्ट किया गया तथा 111 बोतल अवैध हथकड़ शराब जब्त की गई। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में गश्त के दौरान अवैध शराब परिवहन में लिप्त एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की गई, वहीं एक डीप फ्रीज से अवैध मदिरा बरामद की गई। यहां भी दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
चूरू जिले में की गई कार्रवाई में 141 पव्वे देशी मदिरा, 17 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई तथा 370 लीटर वॉश नष्ट किया गया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आबकारी टीम ने 30 लीटर हथकड़ शराब जब्त करते हुए 2700 लीटर वॉश और तीन भट्टियों को नष्ट किया। मौके पर शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरण भी नष्ट किए गए।
नागौर के मेड़ता सिटी क्षेत्र में विभिन्न गांवों में दबिश देकर 700 लीटर वॉश नष्ट किया गया और 15 लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त की गई। इसके साथ ही हाईवे स्थित ढाबों और होटलों पर भी सघन जांच की गई।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेशभर में यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और अवैध मदिरा कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
