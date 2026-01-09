Illegal Liquor: अवैध शराब कारोबार पर आबकारी विभाग का बड़ा प्रहार, हजारों लीटर वॉश नष्ट



बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में की गई दबिश में 2300 लीटर वॉश नष्ट किया गया तथा 111 बोतल अवैध हथकड़ शराब जब्त की गई। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में गश्त के दौरान अवैध शराब परिवहन में लिप्त एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की गई, वहीं एक डीप फ्रीज से अवैध मदिरा बरामद की गई। यहां भी दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।