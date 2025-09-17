राजस्थान को केंद्र से बड़ी सौगात: NH-248A होगा फोरलेन, यहां बनेंगी नई सड़कें और बायपास

इस दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र की सड़क विकास आवश्यकताओं और प्रस्तावित नए प्रोजेक्ट्स की विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई। मुंडावरा-तालवृक्ष-कुशालगढ़-नटनी का बारा व अलवर (बड़ौदामेव) से आगरा स्पर के तहत कार्य की प्रगति धीमी होने पर केंद्रीय सड़क मंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी व रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह भी मौजूद रहे।