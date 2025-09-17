Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान को केंद्र से बड़ी सौगात: NH-248A होगा फोरलेन, यहां बनेंगी नई सड़कें और बायपास

Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अलवर लोकसभा क्षेत्र में सड़क विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

अलवर

Anil Prajapat

Sep 17, 2025

नितिन गडकरी को गुलदस्ता भेंट करते भूपेंद्र यादव। फोटो: सोशल

अलवर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त अध्यक्षता में नई दिल्ली में नितिन गडकरी के आवास पर बैठक हुई। इस दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र में सड़क तंत्र के विस्तार, उसे सुदृढ़ करने व नए निर्माण कार्यों के संबंध में मंथन हुआ। कई कामों को सैद्धांतिक सहमति दी गई।

बैठक के दौरान तय हुआ कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के पास अवैध ढाबों, स्टॉल आदि को स्थानीय प्रशासन व पुलिस की मदद हटाया जाएगा। इसके अलावा एनएच 921 के फोरलेन के चौड़ीकरण सहित महुआ, मंडावर, गढ़ी सवाईराम व माचाड़ी में बायपास के कार्य को फिर से शुरू करवाने पर चर्चा हुई। बताया गया कि यह कार्य दिसंबर तक शुरू हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan RAS Transfer: राजस्थान में एक दिन बाद ही 5 अफसरों के तबादले निरस्त, 13 RAS का फिर हुआ ट्रांसफर
जयपुर
Rajasthan-RAS-Transfer-List

इस दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र की सड़क विकास आवश्यकताओं और प्रस्तावित नए प्रोजेक्ट्स की विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई। मुंडावरा-तालवृक्ष-कुशालगढ़-नटनी का बारा व अलवर (बड़ौदामेव) से आगरा स्पर के तहत कार्य की प्रगति धीमी होने पर केंद्रीय सड़क मंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी व रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह भी मौजूद रहे।

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बगड़ तिराहे से नौगांवा सेक्शन( एनएच 248ए, अलवर नूंह सेक्शन) की टू-लेन शोल्डर सड़क को फोरलेन शोल्डर सड़क के साथ चौड़ा करने के नए प्रस्ताव पर चर्चा की। इस पर केंद्रीय सड़क मंत्री ने अधिकारियों को सर्वे कर प्रस्ताव बनाने की निर्देश दिए।

-एनएच 248ए के अलवर नूंह खंड पर स्थित रामगढ़ बायपास और रेलवे समपार संख्या 95 पर लेफ्ट हैंड साइड सहित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को अनुमोदित व कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा गया। इस पर मंत्री नितिन गडकरी ने शीघ्र अनुमोदन कर कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।

-रामगढ़-गोविंदगढ़ एसएच 45 पर ग्राम बरवादा के निकट इंटरचेंज स्वीकृति के लिए संशोधन किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिससे आसपास स्थित क्षेत्र के समग्र सामाजिक, आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

-रैणी से बालाजी (एमडीआर 326) व पंचमुखी हनुमान जी बांदीकुई से हिंगोटा (एमडीआर 447) को सीआरआईएफ योजना में स्वीकृति और बजट आवंटन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर केंद्रीय सड़क मंत्री ने सहमति दी।

-भिवाड़ी से सिकंदरा तक स्टेट हाईवे 25 को नेशनल हाईवे घोषित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह मार्ग दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर के लोग बहुतायत में उपयोग करते हैं। केंद्रीय सड़क मंत्री ने इसे गति शक्ति योजना के तहत प्रस्ताव तैयार कर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में बिजली होगी सस्ती? जानें क्यों; जनता को कितनी मिल सकती है राहत
जयपुर
Rajasthan-Electricity-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान को केंद्र से बड़ी सौगात: NH-248A होगा फोरलेन, यहां बनेंगी नई सड़कें और बायपास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.