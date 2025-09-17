राजस्थान को केंद्र से बड़ी सौगात: NH-248A होगा फोरलेन, यहां बनेंगी नई सड़कें और बायपास

अलवर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त अध्यक्षता में नई दिल्ली में नितिन गडकरी के आवास पर बैठक हुई। इस दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र में सड़क तंत्र के विस्तार, उसे सुदृढ़ करने व नए निर्माण कार्यों के संबंध में मंथन हुआ। कई कामों को सैद्धांतिक सहमति दी गई।
बैठक के दौरान तय हुआ कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के पास अवैध ढाबों, स्टॉल आदि को स्थानीय प्रशासन व पुलिस की मदद हटाया जाएगा। इसके अलावा एनएच 921 के फोरलेन के चौड़ीकरण सहित महुआ, मंडावर, गढ़ी सवाईराम व माचाड़ी में बायपास के कार्य को फिर से शुरू करवाने पर चर्चा हुई। बताया गया कि यह कार्य दिसंबर तक शुरू हो जाएगा।
इस दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र की सड़क विकास आवश्यकताओं और प्रस्तावित नए प्रोजेक्ट्स की विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई। मुंडावरा-तालवृक्ष-कुशालगढ़-नटनी का बारा व अलवर (बड़ौदामेव) से आगरा स्पर के तहत कार्य की प्रगति धीमी होने पर केंद्रीय सड़क मंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी व रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह भी मौजूद रहे।
-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बगड़ तिराहे से नौगांवा सेक्शन( एनएच 248ए, अलवर नूंह सेक्शन) की टू-लेन शोल्डर सड़क को फोरलेन शोल्डर सड़क के साथ चौड़ा करने के नए प्रस्ताव पर चर्चा की। इस पर केंद्रीय सड़क मंत्री ने अधिकारियों को सर्वे कर प्रस्ताव बनाने की निर्देश दिए।
-एनएच 248ए के अलवर नूंह खंड पर स्थित रामगढ़ बायपास और रेलवे समपार संख्या 95 पर लेफ्ट हैंड साइड सहित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को अनुमोदित व कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा गया। इस पर मंत्री नितिन गडकरी ने शीघ्र अनुमोदन कर कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।
-रामगढ़-गोविंदगढ़ एसएच 45 पर ग्राम बरवादा के निकट इंटरचेंज स्वीकृति के लिए संशोधन किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिससे आसपास स्थित क्षेत्र के समग्र सामाजिक, आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
-रैणी से बालाजी (एमडीआर 326) व पंचमुखी हनुमान जी बांदीकुई से हिंगोटा (एमडीआर 447) को सीआरआईएफ योजना में स्वीकृति और बजट आवंटन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर केंद्रीय सड़क मंत्री ने सहमति दी।
-भिवाड़ी से सिकंदरा तक स्टेट हाईवे 25 को नेशनल हाईवे घोषित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह मार्ग दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर के लोग बहुतायत में उपयोग करते हैं। केंद्रीय सड़क मंत्री ने इसे गति शक्ति योजना के तहत प्रस्ताव तैयार कर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।