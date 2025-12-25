सुशासन दिवस पर 101 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण



स्कूटी मिलने से उनके दैनिक आवागमन में सुविधा होगी और रोजगार व शिक्षा के अवसरों तक पहुंच आसान बनेगी। लाभार्थियों ने इस पहल के लिए सरकार और मंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सुशासन दिवस के अवसर पर जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अधिकारियों व कर्मचारियों ने अटलजी के विचारों को स्मरण करते हुए सुशासन की शपथ ली। इस अवसर पर पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनकल्याणकारी प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।