25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अलवर

सुशासन दिवस पर 101 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण

सुशासन दिवस के अवसर पर गुरुवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अपने विधायक कोष से 101 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की।

अलवर

image

Anshum Ahuja

Dec 25, 2025

सुशासन दिवस के अवसर पर गुरुवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अपने विधायक कोष से 101 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। स्कूटी पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।


स्कूटी मिलने से उनके दैनिक आवागमन में सुविधा होगी और रोजगार व शिक्षा के अवसरों तक पहुंच आसान बनेगी। लाभार्थियों ने इस पहल के लिए सरकार और मंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सुशासन दिवस के अवसर पर जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अधिकारियों व कर्मचारियों ने अटलजी के विचारों को स्मरण करते हुए सुशासन की शपथ ली। इस अवसर पर पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनकल्याणकारी प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सुशासन दिवस पर 101 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण

