मंडे पॉजिटिव… गोभी की खेती से मंजू लता बनी आत्मनिर्भर, सीमित भूमि में भी मेहनत से हासिल की सफलता

इब्तिदा संस्था से जुड़े मूलचंद ने बताया कि यदि किसानों को सही तकनीकी जानकारी, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिले, तो कम भूमि में भी अच्छा उत्पादन और बेहतर आय हासिल कर सकते हैं। मंजू लता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जिसने यह कर दिखाया है। वर्तमान में मंजू लता दोबारा गोभी की खेती कर रही हैं और आगे अन्य सब्जियों की खेती करने की योजना बना रही हैं। उसकी सफलता से गांव की अन्य महिलाएं और किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि सकारात्मक सोच, मेहनत और सही सहयोग से ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक सशक्तीकरण की मजबूत आधारशिला रख सकती हैं।