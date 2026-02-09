गोविंदगढ़ के मुख्य बाजार में अतिक्रमण बना नासूर, माइक से दी हटाने की चेतावनी

इन स्थानों पर लग रहा जामनगर पालिका क्षेत्र में एसबीआई के सामने जाम की स्थिति सबसे अधिक देखी जाती है। यहां बैंक कर्मचारी अपनी चार पहिया गाड़ियां बाहर खड़ी कर देते हैं, जबकि ग्राहक मोटरसाइकिलें बीच सड़क पर खड़ी कर जाते हैं। इससे मार्ग संकरा हो जाता है और कई बार एंबुलेंस तक को निकलने में परेशानी होती है। इसके अलावा चौपड़ बाजार भी जाम का स्थायी केंद्र बनता जा रहा है। फास्ट फूड दुकानों पर बैठे ग्राहक अपनी बाइक सड़क पर खड़ी कर देते हैं। बार-बार हॉर्न देने के बावजूद वाहन नहीं हटाए जाते, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है। मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में रोडवेज बसों को सड़क पर ही खड़ा कर दिया जाता है। सड़क के दोनों ओर ठेला संचालकों और अन्य लोगों की ओर से किए गए अतिक्रमण से यातायात लगभग ठप हो जाता है। पुलिस थाने के बाहर खड़े जब्तशुदा वाहनों से भी सड़क संकरी हो गई है। गोविंदगढ़ बायपास पर कुछ फर्नीचर संचालकों की ओर से सड़क पर सामान रखने और नाले से आगे पक्का निर्माण करने से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, जिससे तेज गति से गुजरने वाले वाहनों के लिए खतरा बना रहता है। सूत्रों के अनुसार पालिका की ओर से मुख्य बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के बाहर सड़क पर रखा गया सामान हटवाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सामान जब्त भी किया जाएगा। जिन दुकानों के सामने ग्राहकों के वाहन सड़क पर खड़े मिलेंगे, उन दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के लिए पांच कर्मचारियों की विशेष टीम गठित की गई है और पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है।व्यापारियों की राय