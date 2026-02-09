घोषणा के छह साल बाद भी राजकीय महाविद्यालय को नहीं मिला भवन, 550 विद्यार्थी स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर

कठूमर. उपखंड मुख्यालय कठूमर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के चार कमरों के उधार के भवन में चल रहे राजकीय महाविद्यालय को छह साल बीत जाने के बावजूद अपना भवन नहीं मिला है। कॉलेज का निर्माण कार्य साढ़े चार करोड़ की लागत से 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन फरवरी 2026 तक भवन का निर्माण अधूरा है।तत्कालीन राज्य सरकार ने 2020 में कठूमर में कॉलेज की घोषणा की थी। प्रारंभ में कॉलेज राउमावि कठूमर के चार कमरों में शुरू हुआ। भवन निर्माण के लिए खेल मैदान में कार्य शुरू हुआ, लेकिन निर्माण की धीमी गति के कारण कॉलेज पांचवें वर्ष में भी पुराने स्कूल भवन में ही संचालन कर रहा है। वर्तमान में यहां 550 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों के अनुसार, स्कूल के कमरों में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिजली नियमित नहीं आती, फर्नीचर का अभाव है और पीने के पानी के लिए भी परेशानी होती है। एक ही भवन में स्कूल और कॉलेज चलने से वातावरण अशांत और शोरगुल वाला रहता है।