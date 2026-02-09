Alwar: ‘मुझे माफ करना…अंतिम राम-राम’, सरकारी शिक्षक ने 4 पन्नों के सुसाइड नोट में प्रिंसिपल समेत इन लोगों पर लगाया गंभीर आरोप

सुसाइड नोट में मृतक ने कई आरोप लगाए हैं और ये भी लिखा है कि 'मैं ईश्वर से परमपिता परमात्मा से यही अनुरोध करता हूं कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और शिक्षा विभाग भी इन दोषी लोगों पर कार्रवाई करे, जिन्होंने मुझे आत्महत्या करने को मजबूर किया। यह मेरा अंतिम अनुरोध है। मैं इन सारी परिस्थितियों से जूझकर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ हूं।मैं अवकाश भी नहीं ले पा रहा था। प्राथमिक कक्षा को अध्यापन कराने वाला कोई नहीं था। न बच्चों का रिजल्ट बनाने वाला, न कोई मेरी मदद करने वाला, न कोई मेरा चार्ज लेने वाला। मैं रिटायरमेंट के कागज बनवाने के लिए भी छुट्टी नहीं ले पा रहा था। माइंड स्ट्रोक दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास चिंतन-मनन करने की भी क्षमता नहीं बची थी। मेरे छोटे भाई मामचंद, बड़े भाई का लड़का सुरेंद्र कुमार, मेरे तीनों बेटे, तीनों पुत्रवधुएं, मेरी प्यारी-सी सभी पोतियां एवं मेरी धर्मपत्नी संतोष देवी को बहुत-बहुत प्यार और मेरा अंतिम प्रणाम। जो मैंने इन परिस्थितियों में कदम उठाया है, मुझे माफ करना। सभी ग्रामवासियों को मेरा अंतिम राम-राम जी।'