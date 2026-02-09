जयपुर में दरगाह निर्माण पर बवाल: विधायक बालमुकुंद-आमीन कागजी आमने-सामने, पुलिस की तैनाती 24×7

दरअसल, बीते कल रविवार को जयपुर के चांदपोल गेट सब्जी मंडी में उस समय माहौल गरमा गया, जब हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और 100 साल पुरानी गुलाब शाह बाबा दरगाह की छत बनने का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि परकोटा क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं और अब 4x4 फुट की जगह को बढ़ाकर करीब 400 गज तक कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राचीन परकोटा दीवार तोड़कर निर्माण करना विरासत के साथ खिलवाड़ है।