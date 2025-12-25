विधायक-सरपंच को सोशल मीडिया पर धमकी का मामला: युवकों का जुलूस निकाले जाने से भड़का आक्रोश, ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पानी की समस्या को लेकर आवाज उठाने वाले युवकों को अपराधियों की तरह पेश किया गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री और विधायक रहे डॉ. जसवंत यादव तथा सरपंच अजीत यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। हाईवे जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आमजन को भारी परेशानी हुई।