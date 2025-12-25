VIDEO: महिलाओं के बीच डांस करते वन मंत्री संजय शर्मा का वीडियो वायरल 

डांस करते वन मंत्री संजय शर्मा
अलवर की कप्तान कॉलोनी एवं मालवीय नगर क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान होने पर स्थानीय महिलाओं में अनोखे अंदाज में खुशी जताई। समस्या के समाधान पर महिलाओं ने पारंपरिक मीणावाटी गीत गाकर मंत्री संजय शर्मा का आभार व्यक्त किया।
महिलाओं के स्नेह और उत्साह को देखकर मंत्री संजय शर्मा भी स्वयं को रोक नहीं पाए और गीत-संगीत के बीच डांस करते नजर आए। इस क्षण ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि नियमित जलापूर्ति शुरू होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है और इसके लिए उन्होंने मंत्री का धन्यवाद प्रकट किया।
