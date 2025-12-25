VIDEO: महिलाओं के बीच डांस करते वन मंत्री संजय शर्मा का वीडियो वायरल 



महिलाओं के स्नेह और उत्साह को देखकर मंत्री संजय शर्मा भी स्वयं को रोक नहीं पाए और गीत-संगीत के बीच डांस करते नजर आए। इस क्षण ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि नियमित जलापूर्ति शुरू होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है और इसके लिए उन्होंने मंत्री का धन्यवाद प्रकट किया।