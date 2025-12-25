अवैध खनन पर उद्योग नगर पुलिस का एक्शन, JCB से रास्ते किए बंद

जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उद्योग नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने घेघोली व गोलेटा क्षेत्र में पहुंचकर अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। यह कार्रवाई जेसीबी मशीन की सहायता से की गई, जिससे खनन माफियाओं की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
पुलिस के अनुसार अवैध खनन करने वाले लंबे समय से मुख्य मार्गों से बचते हुए गुप्त रास्तों का उपयोग कर रहे थे। इन रास्तों के जरिए परिवहन किया जाता था, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था और पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही थी। सूचना मिलने पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन कच्चे व गुप्त रास्तों को खुदवाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया।
कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
