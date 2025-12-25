अवैध खनन पर उद्योग नगर पुलिस का एक्शन, JCB से रास्ते किए बंद

जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उद्योग नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने घेघोली व गोलेटा क्षेत्र में पहुंचकर अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। यह कार्रवाई जेसीबी मशीन की सहायता से की गई, जिससे खनन माफियाओं की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।