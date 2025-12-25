अरावली बचाने को जनजागरण अभियान चलाएगी कांग्रेस – नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

जूली ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से सवाल करते हुए कहा कि बताएं ऐसी कौन-सी मजबूरी रही कि अरावली माता को बेचने का फैसला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अरावली में खनन पर सुप्रीम कोर्ट की पहले से रोक है, फिर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। जूली ने दावा किया कि नए आदेशों से 90 प्रतिशत पहाड़ियां खनन के दायरे में आ सकती हैं।