जयपुर

Illegal Mining: अवैध खनन के खिलाफ राजस्थान सरकार का सख्त एक्शन, लाखों का जुर्माना वसूला

Poclain Machine Seized: रुपवास के बंशीपहाड़पुर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, पोकलेन सहित कई वाहन जब्त। भरतपुर जोन में खनिज माफिया पर शिकंजा, 93 कार्रवाई में 56 वाहन सीज।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 09, 2026

Mineral Seizure: जयपुर. राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत भरतपुर जोन में बड़ी सफलता मिली है। खनिज विभाग की टीम ने रुपवास तहसील के तिर्गरा खोरी गांव स्थित बंशीपहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन, पम्पयुक्त ट्रैक्टर और एक ट्रोला जब्त किया है। जब्त की गई मशीनरी को पुलिस थाना रूदावल की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है।

अधीक्षण खनि अभियंता सुनील कुमार शर्मा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। टीम ने मौके पर खनन कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है तथा संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एसएमई शर्मा के अनुसार भरतपुर जोन में अब तक कुल 93 कार्रवाई की जा चुकी हैं।

इनमें करौली में 9 और रुपवास में 1 एफआईआर सहित कुल 10 प्रकरण दर्ज हुए हैं। करौली जिले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में 33,764 टन अवैध रूप से भंडारित खनिज जब्त किया गया है, जो विभाग की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
अब तक जोन में एक पोकलेन मशीन सहित कुल 56 वाहन एवं मशीनरी जब्त की जा चुकी है। साथ ही अवैध खननकर्ताओं से 29 लाख 55 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराई गई है। कार्रवाई का वितरण देखें तो सवाई माधोपुर में 41, रुपवास में 22, करौली में 14 और डीग-भरतपुर में 16 कार्रवाई की गई हैं।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे अवैध खनन की सूचना तत्काल विभाग या स्थानीय प्रशासन को दें, ताकि पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

