Illegal Mining: अवैध खनन के खिलाफ राजस्थान सरकार का सख्त एक्शन, लाखों का जुर्माना वसूला

इनमें करौली में 9 और रुपवास में 1 एफआईआर सहित कुल 10 प्रकरण दर्ज हुए हैं। करौली जिले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में 33,764 टन अवैध रूप से भंडारित खनिज जब्त किया गया है, जो विभाग की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

अब तक जोन में एक पोकलेन मशीन सहित कुल 56 वाहन एवं मशीनरी जब्त की जा चुकी है। साथ ही अवैध खननकर्ताओं से 29 लाख 55 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराई गई है। कार्रवाई का वितरण देखें तो सवाई माधोपुर में 41, रुपवास में 22, करौली में 14 और डीग-भरतपुर में 16 कार्रवाई की गई हैं।