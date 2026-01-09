Jaipur: ऑक्सीजन देना भूल गए अफसर; सांस लेने के लिए भी स्कूल तरसे, केंद्र का 100 करोड़ देने से इनकार

राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा ने कम्पोजिट स्कूल ग्रांण्ट संबंध में प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा आठ तक के विद्यालयों के लिए जून 2025 में दिशा निर्देश जारी किए थे। उसी समय ही कक्षा 9 से 12 के समस्त स्कूलों को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस सत्र के लिए उन्हें ग्रांट नहीं मिलेगी। जबकि इसी ग्रांट का हवाला देकर स्कूलों में साफ सफाई अभियान, रैलियां प्रदर्शनियां , सामान्य मरम्मत , दीपावली पर भवन के रंग रोगन आदि कई काम करवाए गए और अभी तक विद्यालयों को कम्पोजिट स्कूल ग्रांट नहीं दी जा रही है। अफसरों की गलती की खमियाजा स्कूलों को उठना पड़ रहा है। सवाल है कि राज्य सरकार 100 करोड़ कैसे देगी।