Jaipur: राजस्थान विधानसभा में जनता के 2,000 सवालों के जवाब आज भी गायब, बजट सत्र से पहले खुली पोल

नियमानुसार सत्र समाप्ति के बाद एक माह के अंदर सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रश्न ही नहीं, ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख प्रस्ताव व सरकारी आश्वासन के जवाब भी समय पर नहीं आ रहे। पहले सत्र से लेकर पिछले साल तक कुल चार सत्र इस सरकार के पूरे हो चुके हैं और हर सत्र में पेंडेंसी चल रही है। करीब 59 विभाग ऐसे हैं, जो समय पर प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे। पिछले दिनों हुई बैठक में सामने आया था कि 2 हजार से ज्यादा प्रश्नों के जवाब लंबित चल रहे हैं।