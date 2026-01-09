9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur: राजस्थान विधानसभा में जनता के 2,000 सवालों के जवाब आज भी गायब, बजट सत्र से पहले खुली पोल

Responses from 13 departments Pending: जयपुर। विधानसभा सचिवालय की ओर से बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद विधानसभा सत्रों में सवालों के सरकारी महकमों से मिलने वाले जवाबों में लेटलतीफी का दौर जारी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 09, 2026

पत्रिका फाइल फोटो

पत्रिका फाइल फोटो

Responses from 13 departments Pending: जयपुर। विधानसभा सचिवालय की ओर से बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद विधानसभा सत्रों में सवालों के सरकारी महकमों से मिलने वाले जवाबों में लेटलतीफी का दौर जारी है। यह तो तब है जब हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आइएएस अफसरों को बुलाकर फटकार लगा चुके हैं। अब बजट सत्र इस माह के अंत में शुरू होने जा रहा है और सच यह है कि आज भी इस सरकार के पहले सत्र के भी सभी प्रश्नों के जवाब नहीं आ पाए हैं।

हर सत्र में चल रही पेंडेंसी

नियमानुसार सत्र समाप्ति के बाद एक माह के अंदर सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रश्न ही नहीं, ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख प्रस्ताव व सरकारी आश्वासन के जवाब भी समय पर नहीं आ रहे। पहले सत्र से लेकर पिछले साल तक कुल चार सत्र इस सरकार के पूरे हो चुके हैं और हर सत्र में पेंडेंसी चल रही है। करीब 59 विभाग ऐसे हैं, जो समय पर प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे। पिछले दिनों हुई बैठक में सामने आया था कि 2 हजार से ज्यादा प्रश्नों के जवाब लंबित चल रहे हैं।

ये विभाग बरत रहे सबसे ज्यादा लापरवाही

जो विभाग प्रश्नों का समय पर जवाब नहीं दे रहे उनमें पहले नंबर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। इसके बाद शिक्षा, स्वायत्त शासन, राजस्व, युवा मामले एवं खेल, नगरीय विकास एवं आवासन, कार्मिक, ऊर्जा, पंचायती राज, खान एवं पेट्रोलियम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, उद्योग और गृह विभाग में प्रश्नों की सबसे ज्यादा पेंडेंसी है।

2-4 प्रश्न लगे, फिर भी नहीं दिए गए जवाब

विधानसभा में इस सरकार के तीसरे सत्र में जल उपयोगिता से जुड़ा एक, उद्यानिकी से जुड़े दो, मंत्रिमंडल सचिवालय से जुड़े सात प्रश्न लगाए गए थे। स्पीकर ने जिस दिन बैठक ली थी, उस दिन तक इन विभागों ने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इसी तरह चौथे सत्र में इंदिरा गांधी नहर, निर्वाचन, नीति निर्धारण, भू-संरक्षण, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजकीय उपक्रम विभाग से जुड़े 1-1 और सूचना एवं जनसंपर्क से जुड़े 3 प्रश्न लगाए गए थे। किसी ने भी एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

बजट सत्र में लगते हैं सबसे ज्यादा प्रश्न

राज्य विधानसभा के आम तौर पर साल में दो सत्र होते हैं। एक बजट सत्र और दूसरा मानसून सत्र। बजट सत्र सबसे लंबा चलता है और इस दौरान सात से आठ हजार प्रश्न लगते हैं। मानसून सत्र छोटा होता है और इसमें प्रश्न भी कम लगते हैं। इस माह के अंत में बजट सत्र आएगा, जिसके एक माह तक चलने के आसार हैं। ऐसे में यदि पुराने सत्रों में लगे प्रश्नों के जवाब ही नहीं आए तो प्रश्नों के जवाब की पेंडेंसी और बढ़ जाएगी।

ये भी पढ़ें

Know Your Army Exhibition: कंपनी क्वार्टर हवलदार अब्दुल हमीद की जीप ने दिलों में जगाया गर्व, नियाजी की कार बनी सरेंडर की गवाह
जयपुर
कंपनी क्वार्टर हवलदार अब्दुल हमीद की आरसीएल जीप प्रदर्शित, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 08:14 am

Published on:

09 Jan 2026 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: राजस्थान विधानसभा में जनता के 2,000 सवालों के जवाब आज भी गायब, बजट सत्र से पहले खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: ऊर्जा विभाग में जवाबदेही का अंधेरा; करोड़ों रुपए के घोटाले उजागर, दोषियों को बचाने में अफसरशाही बनी ढाल

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Jaipur Traffic : जयपुर में अब नहीं लगेगा जाम, दिल्ली-गुडगांव मॉडल पर दौड़ेगा ट्रैफिक, चौराहे होंगे सिग्नल फ्री

Jaipur Traffic will run on Delhi-Gurgaon model intersections will be signal-free
जयपुर

Army Day Parade: जयपुर में सेना परेड का पहला मुख्य रिहर्सल आज, दिखेगी सेना की ताकत; ऐसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

Army-Day-parade-1
जयपुर

Know Your Army Exhibition: कंपनी क्वार्टर हवलदार अब्दुल हमीद की जीप ने दिलों में जगाया गर्व, नियाजी की कार बनी सरेंडर की गवाह

कंपनी क्वार्टर हवलदार अब्दुल हमीद की आरसीएल जीप प्रदर्शित, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: लो फ्लोर बसों में स्टूडेंट्स को रियायती यात्रा के बदले नियम, एक फरवरी से ID के साथ प्रमाणित शेड्यूल-3 दिखाना अनिवार्य

लो फ्लोर बसों में स्टूडेंट्स को किराए में रियायत के बदले नियम, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.