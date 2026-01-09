Know Your Army Exhibition: कंपनी क्वार्टर हवलदार अब्दुल हमीद की जीप ने दिलों में जगाया गर्व, नियाजी की कार बनी सरेंडर की गवाह

जानकारी में सामने आया कि अब्दुल हमीद 4वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स में तैनात थे। उन्होंने 106 मिमी रिकॉयलेस राइफल से लैस जीप में सवार होकर उन्होंने असाल उत्तर की लड़ाई में पंजाब में दुश्मन के आठ टैंक नष्ट किए थे। इसके बाद उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। यह जीप जबलपुर से लाई गई है। इसके नजदीक ब्लैक रंग की चमचमाती मर्सिडीज कार भी प्रदर्शित की गई थी, जो पाकिस्तान के पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के.नियाजी की बताई गई।