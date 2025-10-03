जयपुर: JDA का सीमा क्षेत्र बढ़ा, 693 नए राजस्व गांव जोड़े, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट

फाइल फोटो पत्रिका
जयपुर। जेडीए का सीमा क्षेत्र अब तीन हजार से बढ़कर करीब सात हजार वर्ग किमी का हो गया है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें तीन सूचियां हैं।
इनमें अलग-अलग कुल 693 गांवों को शामिल किया है। अब तक जेडीए सीमा क्षेत्र में 725 राजस्व गांव थे। नए राजस्व ग्रामों के जुडऩे से जेडीए रीजन में संख्या 1418 हो गई है।
पिछले एक वर्ष से जेडीए इसकी कवायद कर रहा था। विस्तार के साथ-साथ कैडर स्ट्रैंथ पर भी जेडीए का फोकस है। अतिरिक्त आयुक्त की संख्या बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर कार्यालय खोलने की कवायद भी जेडीए कर रहा है। इसके लिए तीन जगह जमीन भी चिन्हित की है।
राज्य सरकार ने शुक्रवार को जेडीए रीजन में सम्मलित तीन सूचियां जारी की। इनमें एक सूची नई है। इसमें 632 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। ये राजस्व गांव जिले की 17 तहसीलों के हैं।
दूसरी सूची में 47 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। ये गांव जोबनेर, शाहपुरा और चाकसू के मास्टरप्लान के नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित किए गए हैं। इनमें जोबनेर नगरीय क्षेत्र के 15, शाहपुरा नगरीय क्षेत्र के 10 और चाकसू नगरीय क्षेत्र के 22 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है।
तीसरी सूची में मास्टर प्लान योजना-2025 में अधिसूचित सीमा में सम्मलित राजस्व ग्राम, जो पूर्व में अस्तित्व में थे, लेकिन सहवन से प्राधिकरण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों की अधिसूचना में सम्मलित होने से रह गए थे। इनमें जयपुर-चौमूं तहसील के दो-दो और सांगानेर तहसील के 10 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है।
तहसील------शामिल राजस्व ग्राम की संख्या
आंधी-------------36
बस्सी-------------86
चाकसू -------------58
चौमूं-------------44
दूदू-------------06
जालसू-------------51
जमवारामगढ़----------58
जोबनेर-------------43
कोटखावदा-------------14
किशनगढ़-रेनवाल---------04
माधोराजपुरा-------------48
मौजमाबाद ------------50
फागी------------41
फुलेरा------------04
शाहपुरा------------55
तूंगा------------25
विराट नगर------------09
