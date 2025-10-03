Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर: JDA का सीमा क्षेत्र बढ़ा, 693 नए राजस्व गांव जोड़े, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट

जेडीए का सीमा क्षेत्र अब तीन हजार से बढकऱ करीब सात हजार वर्ग किमी का हो गया है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें तीन सूचियां हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 03, 2025

फाइल फोटो पत्रिका

जयपुर। जेडीए का सीमा क्षेत्र अब तीन हजार से बढ़कर करीब सात हजार वर्ग किमी का हो गया है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें तीन सूचियां हैं।

इनमें अलग-अलग कुल 693 गांवों को शामिल किया है। अब तक जेडीए सीमा क्षेत्र में 725 राजस्व गांव थे। नए राजस्व ग्रामों के जुडऩे से जेडीए रीजन में संख्या 1418 हो गई है।

पिछले एक वर्ष से जेडीए इसकी कवायद कर रहा था। विस्तार के साथ-साथ कैडर स्ट्रैंथ पर भी जेडीए का फोकस है। अतिरिक्त आयुक्त की संख्या बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर कार्यालय खोलने की कवायद भी जेडीए कर रहा है। इसके लिए तीन जगह जमीन भी चिन्हित की है।

इनको किया शामिल

राज्य सरकार ने शुक्रवार को जेडीए रीजन में सम्मलित तीन सूचियां जारी की। इनमें एक सूची नई है। इसमें 632 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। ये राजस्व गांव जिले की 17 तहसीलों के हैं।

दूसरी सूची में 47 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। ये गांव जोबनेर, शाहपुरा और चाकसू के मास्टरप्लान के नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित किए गए हैं। इनमें जोबनेर नगरीय क्षेत्र के 15, शाहपुरा नगरीय क्षेत्र के 10 और चाकसू नगरीय क्षेत्र के 22 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है।

तीसरी सूची में मास्टर प्लान योजना-2025 में अधिसूचित सीमा में सम्मलित राजस्व ग्राम, जो पूर्व में अस्तित्व में थे, लेकिन सहवन से प्राधिकरण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों की अधिसूचना में सम्मलित होने से रह गए थे। इनमें जयपुर-चौमूं तहसील के दो-दो और सांगानेर तहसील के 10 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है।

तहसील------शामिल राजस्व ग्राम की संख्या
आंधी-------------36
बस्सी-------------86
चाकसू -------------58
चौमूं-------------44
दूदू-------------06
जालसू-------------51
जमवारामगढ़----------58
जोबनेर-------------43
कोटखावदा-------------14
किशनगढ़-रेनवाल---------04
माधोराजपुरा-------------48
मौजमाबाद ------------50
फागी------------41
फुलेरा------------04
शाहपुरा------------55
तूंगा------------25
विराट नगर------------09

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर: JDA का सीमा क्षेत्र बढ़ा, 693 नए राजस्व गांव जोड़े, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Diwali Gift: दीपावली का बड़ा तोहफा, राजस्थान में 25 साल बाद बिजली सस्ती, उपभोक्ताओं और उद्योगों को बड़ी राहत

Rajasthan Electricity Consumers Good News Discom Amended Smart Meter Guidelines
जयपुर

Health Awareness: बिना परामर्श दवा सेवन पर होगी कार्रवाई, चिकित्सकों और फार्मासिस्ट को सख्त निर्देश

जयपुर

राजस्थान के कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी… 3 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता, 12 लाख 40 हजार को मिलेगा सीधा फायदा

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, भारी बारिश का अलर्ट जारी, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

जयपुर

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : माया का उछाल

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.