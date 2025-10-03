जयपुर: JDA का सीमा क्षेत्र बढ़ा, 693 नए राजस्व गांव जोड़े, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट

तीसरी सूची में मास्टर प्लान योजना-2025 में अधिसूचित सीमा में सम्मलित राजस्व ग्राम, जो पूर्व में अस्तित्व में थे, लेकिन सहवन से प्राधिकरण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों की अधिसूचना में सम्मलित होने से रह गए थे। इनमें जयपुर-चौमूं तहसील के दो-दो और सांगानेर तहसील के 10 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है।