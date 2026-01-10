जयपुर में पत्रकार कॉलोनी में रफ्तार के कहर के बाद सुबह का मंजर, बिखरे ठेले और खून के धब्बे बयां कर रहे रात का खौफ

हादसा शुक्रवार रात करीब साढ़े 9 बजे हुआ, जब दो कारें आपस में रेसिंग करती हुई तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑडी कार की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जैसे ही कार खरबास सर्किल के पास पहुंची, चालक ने नियंत्रण खो दिया। बेकाबू ऑडी सड़क किनारे लगे करीब 10 थड़ी-ठेलों को कुचलते हुए लगभग 100 फीट दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गई और पलट गई। उस समय ठेलों पर लोग खाना खा रहे थे, जिससे मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।