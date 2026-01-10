10 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

जयपुर में पत्रकार कॉलोनी में रफ्तार के कहर के बाद सुबह का मंजर, बिखरे ठेले और खून के धब्बे बयां कर रहे रात का खौफ

पत्रकार कॉलोनी स्थित खरबास सर्किल पर रात में हुए दर्दनाक हादसे के बाद आज सुबह का मंजर बेहद भयावह था।

2 min read
जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Jan 10, 2026

PATRIKA PHOTO

PATRIKA PHOTO

जयपुर। पत्रकार कॉलोनी स्थित खरबास सर्किल पर रात में हुए दर्दनाक हादसे के बाद आज सुबह का मंजर बेहद भयावह था। सड़क किनारे टूटे पड़े ठेले, बिखरा सामान और खून के धब्बे रात की त्रासदी की गवाही दे रहे थे। नगर निगम की टीम ने सुबह मौके पर पहुंचकर टूटे हुए ठेले और अन्य सामान को हटाया। लेकिन इस हादसे ने कई गरीब परिवारों की रोजी-रोटी और एक परिवार का सहारा छीन लिया।

हादसा शुक्रवार रात करीब साढ़े 9 बजे हुआ, जब दो कारें आपस में रेसिंग करती हुई तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑडी कार की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जैसे ही कार खरबास सर्किल के पास पहुंची, चालक ने नियंत्रण खो दिया। बेकाबू ऑडी सड़क किनारे लगे करीब 10 थड़ी-ठेलों को कुचलते हुए लगभग 100 फीट दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गई और पलट गई। उस समय ठेलों पर लोग खाना खा रहे थे, जिससे मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।

हादसे में भीलवाड़ा निवासी ठेला संचालक रमेश बैरवा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी के अनुसार ट्रॉमा सेंटर में पांच घायल लाए गए, जिनमें एक के सिर और दूसरे के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है।

अन्य घायलों का इलाज जयपुरिया अस्पताल में किया गया, जहां कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ का इलाज अभी जारी है। घायलों में मालपुरा, जालोर, थानागाजी और मध्यप्रदेश के निवासी शामिल हैं।

पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने इस मामले में रेनवाल निवासी एक आरोपी पप्पू को हिरासत में लिया है। थानाधिकारी मदन कड़वासरा ने बताया कि कार चालक समेत तीन आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि कार में चार युवक सवार थे और वे चूरू व रेनवाल के निवासी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने कार सवार युवकों के नशे में होने की भी आशंका जताई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रहीं है।

जयपुर में पत्रकार कॉलोनी में रफ्तार के कहर के बाद सुबह का मंजर, बिखरे ठेले और खून के धब्बे बयां कर रहे रात का खौफ

