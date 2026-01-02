2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पाकिस्तानी से आए परिवारों के बच्चों का भविष्य संवार रहा गायत्री मंदिर परिवार, जयपुर में मिल रही नि:शुल्क शिक्षा-सामग्री, सीएम को भी दी जानकारी

Pakistani Refugees : पाकिस्तान से हिंदूस्तान में आए शरणा​र्थियों के बच्चे भटक रहे है। जिन्हें बगैर दस्तावेज शिक्षा लेने तक का अधिकार भारत में नहीं है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Jan 02, 2026

PATRIKA PHOTO

PATRIKA PHOTO

मनीष चतुर्वेदी

जयपुर। पाकिस्तान से हिंदूस्तान में आए शरणा​र्थियों के बच्चे भटक रहे है। जिन्हें बगैर दस्तावेज शिक्षा लेने तक का अधिकार भारत में नहीं है। कहते हैं कि शिक्षा पर हर बच्चे का समान अधिकार है, लेकिन दस्तावेजों की कमी और नागरिकता के अभाव में कई बार मासूमों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। मानसरोवर इलाके में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था, जहां पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवारों के बच्चे अभावों में जीवन जी रहे थे। लेकिन अब किरण पथ स्थित मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय इन बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा फैलाने का माध्यम बना है।

कच्ची बस्ती में गए केदार शर्मा, लेकर आए बच्चे..

शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हो चुके केदार शर्मा अभी माँ भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। शर्मा झुग्गी झोपड़ियों और कच्ची बस्तियों में गए। वहां इन बच्चों की दुर्दशा देखी तो साक्षर करने की पहल करने का निर्णय लिया। फिर बच्चों को स्कूल लेकर आए। अब इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।

डिग्री तो हम भी नहीं दे सकते, बोले प्रधानाचार्य..

प्रधानाचार्य केदार शर्मा का कहना है कि तकनीकी तौर पर वे इन बच्चों को आधिकारिक डिग्री या बोर्ड सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज़ नहीं है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य इन बच्चों को निरक्षरता के अंधेरे से बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद केवल साक्षर बनाना है। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे।

कलक्टर से लेकर सीएम तक को जानकारी..

प्रधानाचार्य केदार शर्मा ने बताया कि इन बच्चों के बारे में कलक्टर से लेकर सीएम तक को लेटर लिखा जा चुका है। इनके बारे में अवगत कराया गया है।

2024 में शुरू हुआ था स्कूल..

इस स्कूल की शुरुआत जुलाई 2024 में मात्र 24 बच्चों के साथ हुई थी, लेकिन आज यहां करीब 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से लगभग 50 बच्चे वे हैं, जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवारों से ताल्लुक रखते हैं।

इधर: नागरिकता के इंतजार में परिवार, शिक्षा से वंचित बच्चे..

जयपुर में पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान से आए कई परिवार है। मानसरोवर इलाके में 50 से अधिक हिंदू शरणार्थी परिवार रह रहे हैं। सालों बीत जाने के बाद भी इन परिवारों को अब तक भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है। भारतीय पहचान पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र न होने के कारण इन परिवारों के बच्चों के लिए किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में दाखिला लेना असंभव हो गया है।

कोई लगा रहा ठेला, कोई कर रहा मजदूरी

पाकिस्तान से आए इन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। परिवार का पेट पालने के लिए कोई चाय का ठेला लगा रहा है, तो कोई टैक्सी चलाकर या मजदूरी कर गुजर-बसर कर रहा है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाना इनके लिए एक 'सपना' मात्र बनकर रह गया था।

नि:शुल्क है शिक्षा और सामग्री…

स्कूल में पढ़ने वाले सभी 250 बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। गायत्री मंदिर परिवार के सहयोग से बच्चों को न केवल नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है, बल्कि उनके कपड़े, जूते, किताबें और अन्य पाठ्य सामग्री की व्यवस्था भी पूरी तरह नि:शुल्क की जाती है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में दौड़ रही गाड़ी का पंजाब में चालान, मैसेज आया तो चौंक गया मालिक, बोला: न मैं कभी गया और न गाड़ी
जयपुर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 12:00 pm

Published on:

02 Jan 2026 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पाकिस्तानी से आए परिवारों के बच्चों का भविष्य संवार रहा गायत्री मंदिर परिवार, जयपुर में मिल रही नि:शुल्क शिक्षा-सामग्री, सीएम को भी दी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य ही नहीं, स्वाद और सुविधा का विकल्प भी बन रहा ‘श्री अन्न’

ओपिनियन

जयपुर में अवैध वसूली का बड़ा खुलासा, कैफे मालिक सहित तीन पुलिसकर्मी गिरफ्तार; दोस्त को लूटने वाला आरोपी फरार

Rajasthan Police
जयपुर

भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते ने दिया बड़ा भू-राजनीतिक संकेत

ओपिनियन

संकल्प पूरे करने के लिए जीवन दृष्टि बदलनी होगी

ओपिनियन

Rajasthan Weather

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.