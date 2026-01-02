पाकिस्तानी से आए परिवारों के बच्चों का भविष्य संवार रहा गायत्री मंदिर परिवार, जयपुर में मिल रही नि:शुल्क शिक्षा-सामग्री, सीएम को भी दी जानकारी

जयपुर। पाकिस्तान से हिंदूस्तान में आए शरणा​र्थियों के बच्चे भटक रहे है। जिन्हें बगैर दस्तावेज शिक्षा लेने तक का अधिकार भारत में नहीं है। कहते हैं कि शिक्षा पर हर बच्चे का समान अधिकार है, लेकिन दस्तावेजों की कमी और नागरिकता के अभाव में कई बार मासूमों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। मानसरोवर इलाके में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था, जहां पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवारों के बच्चे अभावों में जीवन जी रहे थे। लेकिन अब किरण पथ स्थित मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय इन बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा फैलाने का माध्यम बना है।