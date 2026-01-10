Muhana Mandi : थोक मंडी में आज मटर-टमाटर के दामों में गिरावट, गाजर-मूली और आलू भी सस्ता बिका

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखने ​को मिली। आज थोक मंडी में बीते दिनों महंगा बिक रहे टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा मटर, गाजार, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लॉकी और टिंडा के दामों के गिरावट आई। आज थोक मंडी में केवल ​​भिंडी और ग्वारफली ही महंगी बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में भी आज गिरावट का माहौल रहा। आलू नया व पुराना 2 से 7 रुपए के बीच बिके तो प्याज भी 8 से 18 रुपए के बीच बिकी। आज लहसुन के दामों में भी गिरावट आई और 30 से 110 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।