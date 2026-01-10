Muhana Mandi : थोक मंडी में आज मटर-टमाटर के दामों में गिरावट, गाजर-मूली और आलू भी सस्ता बिका

- मुहाना थोक मंडी में आज प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में बीते दिनों महंगा बिक रहे टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा मटर, गाजार, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, लॉकी और टिंडा के दामों के गिरावट आई। आज थोक मंडी में केवल भिंडी और ग्वारफली ही महंगी बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में भी आज गिरावट का माहौल रहा। आलू नया व पुराना 2 से 7 रुपए के बीच बिके तो प्याज भी 8 से 18 रुपए के बीच बिकी। आज लहसुन के दामों में भी गिरावट आई और 30 से 110 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 27 से 28 रुपए
टमाटर देसी 18 से 24 रुपए
मटर 18 से 22 रुपए
मिर्ची 28 से 37 रुपए
बारीक मिर्च 54 से के 55 रुपए
फूल गोभी 6 से 8 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 45 से 48 रुपए
शिमला मिर्च 20 से 23 रुपए
नींबू 20 से 24 रुपए
लोकी 13 से 14 रुपए
भिंडी 50 से 58 रुपए
अदरक 52 रुपए 54
ग्वार फली 95 से 100 रुपए
बैंगन 10 से 20 रुपए
कद्दू 7 से 9 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 23 से 24 रुपए
टिंडा 12 से 14 रुपए
गाजर 10 से 14 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 4 से 7 रुपए
आलू पुराना 2 से 6 रुपए
प्याज 8 से 18 रुपए
लहसुन 30 से 110 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
