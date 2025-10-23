नॉर्थ रेलवे के उप मुख्य अभियंता निर्माण प्रथम ने जिला कलक्टर बांसवाड़ा को 2 मई को पत्र लिखा। इसमें बताया है कि निजी लोगों की 20 प्रतिशत राशि बंटना शेष है। राशि के अभाव में यह लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जल्द राशि का वितरण कराया जाए। साथ ही बांसवाड़ा कलक्टर को बताया गया है कि रेलवे लाइन के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। पर, लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं।