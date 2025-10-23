Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

राजस्थान में यहां रेलवे ने दूसरी बा​र शुरू किया काम, फिर भी रेल प्रोजेक्ट नहीं पकड़ रहा रफ्तार, जानें क्यों

Dungarpur-Banswara-Ratlam Rail Project: राजस्थान में नई रेल परियोजना का दूसरी बार काम शुरू हुआ है। लेकिन काम रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। जानिए वजह

2 min read

बांसवाड़ा

image

Anil Prajapat

Oct 23, 2025

Rail-Project

Photo Source: AI

बांसवाड़ा। रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना में अभी तक 100 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। जबकि, परियोजना का काम दूसरी बार रेलवे ने 22 मई 2023 को प्रारंभ किया था। सूचना का अधिकार के तहत इसका खुलासा हुआ है। दरअसल, रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे को 1736.217 हैक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसमें से अभी तक राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में कुल 646.74 हैक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण किया गया है।

मध्य प्रदेश में सरकारी 144.090, निजी 275 और वन विभाग की 36.110 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना था। इसमें से अभी तक सरकारी पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। जबकि निजी भूमि में से केवल 150.6 हैक्टेयर का अधिग्रहण किया गया है। जबकि, वन विभाग की जमीन का अधिग्रहण किया ही नहीं गया है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को गति मिलना मुश्किल है।

गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना था। इसको एमओयू भी किया गया था। पर, अधिग्रहण के अभाव में 22 मार्च 2017 को इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था।

भूमि अधिग्रहण में राजस्थान का हाल

राजस्थान में कुल 1281.017 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना था। इसमें सरकारी 283.985 हैक्टेयर जमीन थी इसमें से केवल 159.88 हैक्टेयर अधिग्रहित कर ली गई है। जबकि निजी भूमि 944.645 हैक्टेयर में से 192.17 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। फोरेस्ट की 52.387 का भी अधिग्रहण नहीं किया गया।

भूमि अधिग्रहण मामले में डूंगरपुर का हाल

रेलवे ने जमीन अधिग्रहण मामले में डूंगरपुर कलक्टर को 9 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखा था। इसमें बताया गया है कि बिलड़ी गांव में रेलवे की लाइन ‘सेंटर लाइन’ के बीच में दो समाधियां आ गई हैं। इस कारण लोग कार्य नहीं करने दे रहे हैं। साथ ही बताया गया है कि 00 से 17 किलोमीटर लाइन का काम डूंगरपुर में होना है। इसमें भी 80 प्रतिशत राशि ही वितरित की गई है।

रतलाम की जानकारी ही नहीं

आरटीआई एक्टिविस्ट्स गोपीराम अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में रेलवे ने 31 मई 2025 को रतलाम कलक्टर को पत्र लिखा था। इसमें पूछा गया है कि ऑन लाइन भुगतान किया गया है उसकी जानकारी दी जाए। किसको मुआवजा मिला किसको नहीं, इस जानकारी के अभाव में काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

लोग नहीं करने दे रहे काम

नॉर्थ रेलवे के उप मुख्य अभियंता निर्माण प्रथम ने जिला कलक्टर बांसवाड़ा को 2 मई को पत्र लिखा। इसमें बताया है कि निजी लोगों की 20 प्रतिशत राशि बंटना शेष है। राशि के अभाव में यह लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जल्द राशि का वितरण कराया जाए। साथ ही बांसवाड़ा कलक्टर को बताया गया है कि रेलवे लाइन के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। पर, लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान में 65.56 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रिक बस प्लांट को मिली मंजूरी, 1200 करोड़ का होगा निवेश
अलवर
Ghiloth-Industrial-Area-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 01:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान में यहां रेलवे ने दूसरी बा​र शुरू किया काम, फिर भी रेल प्रोजेक्ट नहीं पकड़ रहा रफ्तार, जानें क्यों

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांसवाड़ा में 2 दर्दनाक घटना: मक्का निकालते समय थ्रेसर में कुचलकर एक युवक की मौत, दूसरे ने कीटनाशक पीकर दी जान

Banswara News
बांसवाड़ा

Diwali Special : बहीखातों का जादू कंप्यूटर युग में भी बरकरार, व्यापारियों के लिए इनका क्या महत्व है, जानें

Rajasthan Diwali Special Bahi khata magic in computer age Know about their importance to Banswara traders
बांसवाड़ा

Diwali Special : राजस्थान का अनोखा महालक्ष्मी मंदिर, जहां भक्त दिवाली पर देवी को लिखते हैं चिट्ठी

Rajasthan unique Mahalaxmi temple where devotees write letters to goddess on Diwali
बांसवाड़ा

Rajasthan : ‘हलमा परंपरा’ से खिले परेशान शिक्षकों के चेहरे, रोशन हुए सरकारी स्कूल

Rajasthan Halma tradition brought smiles to troubled teachers faces brightened up government schools Education Department order
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा के तीर-कमान की धूम, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भी मिला था इसका गिफ्ट, पर कारीगर ​हैं दुखी, जानें क्यों?

Banswara bows and arrows famous even President and PM received them as gifts but artisans are still waiting for their rights
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.