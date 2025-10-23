Good News: राजस्थान में 65.56 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रिक बस प्लांट को मिली मंजूरी, 1200 करोड़ का होगा निवेश

प्रॉपर्टी व्यवसायी संदीप यादव और बृजेश यादव ने कहा कि इस निवेश से क्षेत्र में रियल एस्टेट की मांग बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं युवा उद्यमी सुशील यादव ने कहा कि जैसे नीमराना क्षेत्र जापानी निवेश से विकसित हुआ, वैसे ही घीलोठ भी अब एक नया औद्योगिक हब बनकर उभर रहा है। प्लांट की शुरुआत में 500 लोगों को रोजगार मिलेगा और प्लांट के पूर्ण रूप से संचालित होने के बाद कुल 3500 कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देने की योजना है।