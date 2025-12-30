अलवर में स्वदेशी बकरी की नई नस्ल की हुई पहचान, यह है खासियत  

यह बकरियां सफेद रंग की होती हैं, जिनके पेट पर काले रंग का अंगूठी जैसा निशान होता है और चेहरे व गर्दन पर काले धब्बे होते हैं। बकरियां लंबी, लेकिन पतले शरीर वाली हैं। ये बकरियां अच्छा दूध देने वाली होती हैं और लगभग 3-4 महीने की अवधि के लिए एक दिन में 1 से 2 लीटर दूध प्रदान करती हैं। ये नियमित रूप से जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। ब्यूरो के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एसके निरंजन ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में 34 पशुधन और मुर्गी पंजीकृत नस्लें हैं, जो देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक हैं। अभी भी कई नई स्वदेशी आबादी हैं जिनकी पहचान की जा रही है।