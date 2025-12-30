राजगढ़ सातवें दिन भी बंद
केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ सातवें दिन भी बंद रहा। रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले चल रहा आंदोलन सातवें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को भी राजगढ़ कस्बे का सम्पूर्ण बाजार बंद रहा, जिससे जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। हालांकि आवश्यक सेवाओं के तहत मेडिकल सेवाएं चालू रखी गई हैं।
आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन गत शनिवार से ही कस्बे के गोल सर्किल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आंदोलन को और अधिक मजबूती देने के उद्देश्य से मंगलवार से दिनेश प्रधान एवं श्रीराम सैनी भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं आंदोलन के दौरान कई सामाजिक संगठनों, अधिवक्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने क्रमिक अनशन के माध्यम से समर्थन जताया।
क्रमिक अनशन पर बैठने वालों में अभिभाषक मंडल के एडवोकेट विनोद पालीवाल, मनोज कुमार जैमन, योगेश व्यास, अशोक पटेल, राकेश जांगिड़, कैलाश चंद भारद्वाज, विजय दीवान, देवीप्रसाद अंशु, भरत सिंह चौहान, जितेंद्र सैनी, पुखराज शर्मा, अजय निदानिया, हरिओम सैनी, संजय सैनी, महेंद्र सैनी, महेंद्र खेड़ापति, भरतलाल मीना एवं सीताराम वशिष्ट शामिल हैं।
लोगों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना राजगढ़ क्षेत्र के विद्यार्थियों के हित में अत्यंत आवश्यक है। मांग के समर्थन में सब्जी मंडी को भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। आवाज मंच ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन और अधिक तेज किया जाएगा।
