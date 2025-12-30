नववर्ष पर खाटू श्याम दर्शन के लिए रोडवेज की विशेष बस सेवा शुरू 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रोडवेज बस प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे अलवर से प्रस्थान करेगी और खाटू श्याम धाम पहुंचेगी। वापसी यात्रा में बस दोपहर 12:30 बजे खाटू श्याम से चलकर अलवर लौटेगी। इससे श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सुगमता से अपने घर वापस आ सकेंगे। मत्स्यनगर आगार के अधिकारियों ने बताया कि बस का संचालन यात्रियों की उपलब्धता और मांग के अनुरूप किया जाएगा। यदि यात्रियों की संख्या अधिक रही तो अतिरिक्त बसें चलाने पर भी विचार किया जा सकता है।



बसों में यात्रियों की सुरक्षा, समयबद्ध संचालन और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रोडवेज प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे समय पर बस स्टैंड पहुंचकर टिकट की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। नववर्ष पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए यह बस सेवा एक महत्वपूर्ण सुविधा सिद्ध होगी और धार्मिक यात्रा को और अधिक सहज बनाएगी।