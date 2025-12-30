30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

नववर्ष पर खाटू श्याम दर्शन के लिए रोडवेज की विशेष बस सेवा शुरू 

नववर्ष के अवसर पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मत्स्यनगर आगार ने विशेष बस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 30, 2025

Representative picture (patrika)

नववर्ष के अवसर पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मत्स्यनगर आगार ने विशेष बस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग के आधार पर यह बस सेवा 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक अलवर से खाटू श्याम धाम के लिए संचालित की जाएगी।

मत्स्यनगर आगार प्रबंधन के अनुसार नववर्ष के दौरान प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। ऐसे में निजी वाहनों व अन्य साधनों पर निर्भरता कम करने तथा यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ एवं सुगम परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। बस सेवा प्रारंभ होने से अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी।

सुबह 7:30 बजे अलवर से प्रस्थान करेगी बस

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रोडवेज बस प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे अलवर से प्रस्थान करेगी और खाटू श्याम धाम पहुंचेगी। वापसी यात्रा में बस दोपहर 12:30 बजे खाटू श्याम से चलकर अलवर लौटेगी। इससे श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सुगमता से अपने घर वापस आ सकेंगे। मत्स्यनगर आगार के अधिकारियों ने बताया कि बस का संचालन यात्रियों की उपलब्धता और मांग के अनुरूप किया जाएगा। यदि यात्रियों की संख्या अधिक रही तो अतिरिक्त बसें चलाने पर भी विचार किया जा सकता है।

बसों में यात्रियों की सुरक्षा, समयबद्ध संचालन और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रोडवेज प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे समय पर बस स्टैंड पहुंचकर टिकट की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। नववर्ष पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए यह बस सेवा एक महत्वपूर्ण सुविधा सिद्ध होगी और धार्मिक यात्रा को और अधिक सहज बनाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 12:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नववर्ष पर खाटू श्याम दर्शन के लिए रोडवेज की विशेष बस सेवा शुरू 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ सातवें दिन भी बंद

अलवर

अलवर में स्वदेशी बकरी की नई नस्ल की हुई पहचान, यह है खासियत  

अलवर

प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 3 जनवरी से माघ मेला, बड़ी संख्या में जाएंगे श्रद्धालु

अलवर

अस्पताल में भर्ती महिला ने वीडियो वायरल कर कहा- मेरे साथ गैंगरेप हुआ

अलवर

अलवर में अरावली बचाने के लिए निकाली रैली 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.