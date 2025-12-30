नववर्ष पर खाटू श्याम दर्शन के लिए रोडवेज की विशेष बस सेवा शुरू 

Representative picture (patrika)
नववर्ष के अवसर पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मत्स्यनगर आगार ने विशेष बस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग के आधार पर यह बस सेवा 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक अलवर से खाटू श्याम धाम के लिए संचालित की जाएगी।
मत्स्यनगर आगार प्रबंधन के अनुसार नववर्ष के दौरान प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। ऐसे में निजी वाहनों व अन्य साधनों पर निर्भरता कम करने तथा यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ एवं सुगम परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। बस सेवा प्रारंभ होने से अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रोडवेज बस प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे अलवर से प्रस्थान करेगी और खाटू श्याम धाम पहुंचेगी। वापसी यात्रा में बस दोपहर 12:30 बजे खाटू श्याम से चलकर अलवर लौटेगी। इससे श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सुगमता से अपने घर वापस आ सकेंगे। मत्स्यनगर आगार के अधिकारियों ने बताया कि बस का संचालन यात्रियों की उपलब्धता और मांग के अनुरूप किया जाएगा। यदि यात्रियों की संख्या अधिक रही तो अतिरिक्त बसें चलाने पर भी विचार किया जा सकता है।
बसों में यात्रियों की सुरक्षा, समयबद्ध संचालन और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रोडवेज प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे समय पर बस स्टैंड पहुंचकर टिकट की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। नववर्ष पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए यह बस सेवा एक महत्वपूर्ण सुविधा सिद्ध होगी और धार्मिक यात्रा को और अधिक सहज बनाएगी।
