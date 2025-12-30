राजस्थान पेंशनर समाज का जिला स्तरीय वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न

जिला स्तरीय वार्षिक अधिवेशन
राजस्थान पेंशनर समाज की जिला इकाई का वार्षिक अधिवेशन मंगलवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में में आयोजित किया गया। अधिवेशन में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा संगठन की भावी रणनीति पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में अलवर जिले सहित विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया।
अधिवेशन के मुख्य अतिथि सरस डेयरी अध्यक्ष नितिन सांगवान रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान पेंशनर समाज के प्रांतीय अध्यक्ष शंकर सिंह ने की। जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर पेंशनरों के हितों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया गया और उनके समाधान के लिए संगठनात्मक स्तर पर प्रयास तेज करने का आह्वान किया गया।
कार्यक्रम के दौरान 100 वर्ष, 90 वर्ष एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही जिले की विभिन्न उप शाखाओं के अध्यक्षों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित पेंशनरों में उत्साह और संतोष का माहौल देखने को मिला।
अधिवेशन में पेंशनरों की लंबित मांगों, समय पर भुगतान, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधाओं तथा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने सरकार से पेंशनरों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।
