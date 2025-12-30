राजस्थान पेंशनर समाज का जिला स्तरीय वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न

अधिवेशन के मुख्य अतिथि सरस डेयरी अध्यक्ष नितिन सांगवान रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान पेंशनर समाज के प्रांतीय अध्यक्ष शंकर सिंह ने की। जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर पेंशनरों के हितों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया गया और उनके समाधान के लिए संगठनात्मक स्तर पर प्रयास तेज करने का आह्वान किया गया।