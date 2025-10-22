राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों के तबादले, सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर, VK सिंह और दिनेश MN को अहम जिम्मेदारी

34 IPS अधिकारियों के तबादले (फोटो- पत्रिका)
Rajasthan IPS Transfer: भजनलाल सरकार ने बुधवार को 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की है, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर सहित कई उच्च अधिकारियों के स्थानांतरण शामिल हैं। इस बड़े फेरबदल के तहत सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि बीजू जॉर्ज जोसफ को एडीजी पुलिस कार्मिक के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
इस सूची में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। संजय अग्रवाल को डीजी इंटेलिजेंस से हटाकर डीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर नियुक्त किया गया है। गोविंद गुप्ता को एसीबी का डीजी बनाया गया है। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई कदम उठाए।
हालांकि, जयपुर सेंट्रल जेल से हाल ही में दो कैदी फरार होने की घटना ने चर्चाओं को तेज किया था। अनिल पालीवाल को डीजी प्रशिक्षण एवं यातायात में तैनात किया गया है, जबकि आनंद श्रीवास्तव को पहली बार डीजी स्पेशल ऑपरेशंस (SOG) की जिम्मेदारी दी गई है।
जेल विभाग में भी बदलाव हुए हैं। अशोक कुमार राठौड़ को जेल का डीजी बनाया गया है। मालिनी अग्रवाल को डीजी होमगार्ड का कार्यभार दिया गया है, जबकि प्रशाखा माथुर को पुलिस कल्याण विभाग में एडीजी बनाए रखा गया है। सुष्मित बिश्वास को एडीजी रेलवे में पोस्ट किया गया है।
एटीएस और एसओजी में भी महत्वपूर्ण फेरबदल हुए हैं। वीके सिंह को एडीजी एसओजी-एटीएस से हटाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर में पोस्ट किया गया है। वीके सिंह के जिम्मे पहले एसआई भर्ती-2021 सहित कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों की जांच थी। उनकी पोस्टिंग अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए होगी। दिनेश एमएन को एडीजी एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सचिन मित्तल, जो पहले एडीजी कार्मिक के पद पर थे, अब जयपुर पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। बीजू जॉर्ज जोसफ को उनकी जगह एडीजी कार्मिक बनाया गया है। विशाल बंसल को एडीजी एसओजी, हवा सिंह घुमरिया को एडीजी क्राइम और एस. सेंगाथिर को एडीजी सतर्कता में तैनात किया गया है।
वहीं, अन्य महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स में लता मनोज कुमार को एडीजी सिविल राइट्स, प्रफुल्ल कुमार को आईजी इंटेलिजेंस, एच.जी. राघवेंद्र सुहासा को आईजी जयपुर रेंज और राहुल प्रकाश को स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस), जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. रवि को आईजी पुलिस कल्याण और सत्येन्द्र कुमार को आईजी एसीबी बनाया गया है।
राज्य सरकार ने इस बड़े फेरबदल के पीछे पुलिस प्रशासन को और मजबूत करने का मकसद बताया है। अधिकारियों के अनुभव और दक्षता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों और इकाइयों में पोस्टिंग की गई है। अधिकारियों के स्थानांतरण से पुलिस विभाग में बेहतर संचालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इन बदलावों के साथ जयपुर पुलिस कमिश्नर, जेल, एटीएस, एसओजी, एसीबी और अन्य विभागों में जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं। सरकार का मकसद राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाना और अपराध नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू करना है।
कुल 34 आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग में उच्च अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ-साथ महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अधिकारियों के अनुभव और उनके विभागीय कार्यों को देखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं, जिससे राज्य में सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आए।
जयपुर पुलिस कमिश्नर का पद सचिन मित्तल को मिलने से शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद है। वहीं एटीएस, एसओजी और जेल विभाग में हुए बदलाव से राज्य के सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग