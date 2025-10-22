राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों के तबादले, सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर, VK सिंह और दिनेश MN को अहम जिम्मेदारी



एटीएस और एसओजी में भी महत्वपूर्ण फेरबदल हुए हैं। वीके सिंह को एडीजी एसओजी-एटीएस से हटाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर में पोस्ट किया गया है। वीके सिंह के जिम्मे पहले एसआई भर्ती-2021 सहित कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों की जांच थी। उनकी पोस्टिंग अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए होगी। दिनेश एमएन को एडीजी एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।