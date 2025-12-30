जयपुर में जुटे किसान, सीएम को ज्ञापन देने के लिए किया कूच, पुलिस ने रोका

जयपुर। खेतों को पानी देने की मांग के साथ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में मंगलवार को किसानों ने हुंकार रैली आयोजित की। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में प्रदेशभर के किसान बाइस गोदाम के पास जुटे। इस दौरान सभा की।
राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि सभा में इस रैली में 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें से एक प्रस्ताव गांव से लघु व कुटीर उद्योगों को समाप्त करने वाली नीति अपनाई जाने को बेरोजगारी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी माना। दूसारा प्रस्ताव किसान सरसों को 6500 रुपए प्रति क्विंटल से कम नहीं बेचने का पास किया गया।
सभा के बाद अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए किसानों ने कूच किया तो पुलिस ने रोक दिया। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव को ज्ञापन देने गया।
